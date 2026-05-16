Auto si cappotta in corso Cavallotti a Sanremo, intervento di soccorsi e vigili del fuoco (Foto)

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Sanremo per un incidente stradale avvenuto in corso Felice Cavallotti, poco oltre la chiesa di San Martino, dove un’auto si è cappottata finendo al centro della carreggiata e coinvolgendo anche una vettura parcheggiata, rimasta danneggiata nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale sanitario con automedica e un equipaggio della Croce Verde per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

L’auto coinvolta è una Renault Clio, che ha riportato danni evidenti soprattutto nella parte anteriore, con il paraurti e il parabrezza seriamente compromessi a seguito dell’impatto e del ribaltamento.

Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione del mezzo e pulizia della carreggiata, il traffico nella zona ha subito rallentamenti e disagi temporanei. Nel giro di poco tempo, però, la circolazione è tornata regolare.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.