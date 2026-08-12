Biker di 49 anni cade sul sentiero sopra Corte: soccorso e trasportato in elicottero a Pietra Ligure

Un biker di 49 anni, residente in provincia di Imperia, è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi in seguito a una caduta avvenuta nella zona di Rocca di Corte, a Molini di Triora. L'uomo stava percorrendo un sentiero sopra l'abitato di Corte quando, dopo aver perso l'equilibrio, è finito a terra, riportando diversi traumi. A dare l'allarme sono stati i presenti e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure al 49enne. L'area, particolarmente impervia, ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Per raggiungere e recuperare il biker sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, con il supporto della squadra SAF, insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e al personale della Croce Verde. È stato inoltre attivato l'elisoccorso Grifo, che ha raggiunto la zona e consentito di procedere al recupero dell'infortunato con il verricello. L'uomo è stato quindi medicato sul posto e, fortunatamente, non sembrava presentare particolari problematiche. Considerata però la posizione del sentiero e la difficoltà nel raggiungere l'area via terra, è stato deciso di procedere comunque con il trasferimento in elicottero.

Il 49enne è stato così elitrasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso. Le operazioni di soccorso si sono svolte con la collaborazione tra le diverse componenti intervenute, fondamentale vista la conformazione del territorio e la posizione dell'incidente. L'uomo si trovava in escursione insieme ai due figli, entrambi minorenni, che al momento della caduta erano con lui. Una volta completato il recupero del padre, i due ragazzi sono stati accompagnati dai soccorritori di terra in un luogo sicuro dove si trovava la madre. Un intervento che si è concluso senza ulteriori conseguenze per i due minori.