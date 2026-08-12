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Cronaca | 12 agosto 2026, 07:11

Caldo senza tregua in provincia di Imperia: domani ancora bollino rosso e 36 gradi percepiti

Dodicesimo giorno consecutivo di massima allerta in Liguria: afa e umidità continuano a pesare sulla Riviera, mentre nell'entroterra si superano i 34 gradi

Caldo senza tregua in provincia di Imperia: domani ancora bollino rosso e 36 gradi percepiti

Non accenna a mollare la presa il caldo che da settimane interessa la provincia di Imperia, con giornate caratterizzate da temperature elevate e soprattutto da un'umidità che rende ancora più difficile sopportare l'afa. Per la Liguria è in arrivo il dodicesimo giorno consecutivo con bollino rosso, con la massima allerta prevista anche per giovedì. Il bollettino del Ministero della Salute indica una temperatura massima percepita di 36 gradi a metà giornata, valore che non corrisponde alla temperatura reale dell'aria ma al disagio bioclimatico determinato dalla combinazione tra temperatura e umidità relativa. Una situazione che ormai da settimane condiziona la vita quotidiana, dalle attività all'aperto al riposo notturno, con particolare attenzione rivolta alle persone più fragili.

A rendere particolarmente pesante la situazione è proprio la componente dell'umidità. Le rilevazioni della rete dell'Osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria (Omirl) mostrano valori molto elevati, soprattutto nelle località costiere e nelle vallate più esposte all'afa. A metà giornata è stato raggiunto un picco dell'87% a Imperia, mentre il dato si è attestato al 77% a Savona, al 66% a Genova, presso il centro funzionale di Arpal, e al 38% alla Spezia. Anche nel Ponente, dunque, il problema non è rappresentato soltanto dai termometri: quando il tasso di umidità resta alto, il corpo fatica maggiormente a disperdere il calore e la sensazione di caldo può diventare decisamente più intensa rispetto a quella indicata dalla sola temperatura.

I dati registrati nelle ultime ore restituiscono un quadro molto diverso tra costa ed entroterra, ma accomunato da condizioni di forte disagio durante le ore centrali della giornata. La temperatura massima più elevata è stata raggiunta a Rocchetta Nervina, con 34,7 gradi, seguita da Borgomaro con 34,4 e da Pieve di Teco con 34,2. Airole ha toccato 34,1 gradi, mentre Pigna e Dolceacqua hanno superato i 33. Anche Pornassio, Castel Vittorio, Dolcedo e Ranzo hanno registrato valori superiori ai 31 gradi. Sulla costa i numeri sono leggermente inferiori, ma l'umidità contribuisce a mantenere elevata la percezione del calore, soprattutto nelle ore pomeridiane e durante la notte.

Ed è proprio la difficoltà a trovare sollievo nelle ore notturne uno degli aspetti che stanno caratterizzando questa lunga fase estiva. A Sanremo la minima indicata nelle rilevazioni è stata di 27,1 gradi, mentre Imperia si è fermata a 25,7 e diverse località costiere e del primo entroterra hanno mantenuto valori superiori ai 22-24 gradi. Nell'entroterra, invece, le condizioni cambiano rapidamente con l'altitudine: Pornassio è scesa fino a 13,8 gradi, Triora a 15 e Pieve di Teco a 16,9. Una differenza significativa che però non cancella il problema delle ore diurne, quando anche nelle vallate il termometro torna rapidamente verso valori prossimi o superiori ai 30 gradi.

La Protezione civile continua quindi a raccomandare prudenza, soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie e soggetti particolarmente vulnerabili. L'invito è a evitare di uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri e bere molta acqua, prestando attenzione anche alla corretta conservazione di alimenti e farmaci. In Liguria resta inoltre attivo il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, per fornire orientamento e informazioni e raccogliere le richieste dei cittadini. L'obiettivo è anche quello di intercettare le situazioni di maggiore fragilità e prevenire le conseguenze più serie legate alla prolungata esposizione al caldo.

Nel frattempo, la provincia continua a vivere una situazione che ormai non può più essere considerata una semplice parentesi di qualche giornata estiva particolarmente calda. Settimane di temperature elevate, notti difficili e umidità persistente stanno mettendo alla prova residenti e visitatori, con il caldo che torna a farsi sentire già dalle prime ore del giorno. Il contrasto tra i 13,8 gradi di minima registrati a Pornassio e i 34,7 della massima di Rocchetta Nervina fotografa bene la complessità del territorio, ma sulla fascia costiera il problema resta soprattutto l'afa. E mentre il calendario corre verso Ferragosto, il sollievo continua a essere rimandato: per ora, il protagonista resta ancora una volta il caldo.

Temperature minime di ieri

Località

Minima

Pornassio

13,8 °C

Triora

15,0 °C

Pieve di Teco

16,9 °C

Pigna

17,8 °C

Montegrosso Pian Latte

18,2 °C

Rocchetta Nervina

19,7 °C

Pornassio

20,5 °C

Ranzo

21,1 °C

Pigna

21,1 °C

Triora

20,1 °C

Borgomaro

20,1 °C

Apricale

21,9 °C

Dolceacqua

22,4 °C

Dolcedo

22,6 °C

Pontedassio

22,6 °C

Ceriana

22,7 °C

Airole

22,7 °C

Castel Vittorio

23,4 °C

Seborga

23,5 °C

Montalto Carpasio

23,7 °C

Diano Castello

24,0 °C

Ventimiglia

24,4 °C

Ventimiglia

24,4 °C

Cipressa

24,5 °C

Imperia

25,7 °C

Ventimiglia

25,7 °C

Sanremo

27,1 °C

Temperature massime di ieri

Località

Massima

Rocchetta Nervina

34,7 °C

Borgomaro

34,4 °C

Pieve di Teco

34,2 °C

Airole

34,1 °C

Dolceacqua

33,7 °C

Pigna

33,4 °C

Pornassio

32,9 °C

Castel Vittorio

32,5 °C

Dolcedo

32,1 °C

Pontedassio

31,9 °C

Ventimiglia

31,8 °C

Ranzo

31,8 °C

Triora

31,7 °C

Diano Castello

31,5 °C

Ceriana

31,1 °C

Seborga

31,0 °C

Ventimiglia

30,9 °C

Cipressa

30,6 °C

Imperia

29,8 °C

Ventimiglia

29,5 °C

Sanremo

29,5 °C

Pornassio

28,8 °C

Triora

28,8 °C

Pigna

28,3 °C

Apricale

26,6 °C

Montalto Carpasio

26,0 °C

Montegrosso Pian Latte

23,4 °C

Umidità relativa ieri

Località

Minima

Massima

Pieve di Teco

49%

98%

Montalto Carpasio

47%

83%

Pigna

44%

70%

Ventimiglia

53%

74%

Dolcedo

58%

83%

Ventimiglia

48%

78%

Apricale

51%

66%

Pornassio

51%

66%

Imperia

68%

87%

Ranzo

58%

76%

Montegrosso Pian Latte

41%

88%

Castel Vittorio

47%

67%

Triora

43%

93%

Cipressa

66%

91%

Diano Castello

66%

86%

Sanremo

68%

83%

Seborga

57%

79%

Dolceacqua

53%

77%

Carlo Alessi

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