Caldo senza tregua in provincia di Imperia: domani ancora bollino rosso e 36 gradi percepiti

Non accenna a mollare la presa il caldo che da settimane interessa la provincia di Imperia, con giornate caratterizzate da temperature elevate e soprattutto da un'umidità che rende ancora più difficile sopportare l'afa. Per la Liguria è in arrivo il dodicesimo giorno consecutivo con bollino rosso, con la massima allerta prevista anche per giovedì. Il bollettino del Ministero della Salute indica una temperatura massima percepita di 36 gradi a metà giornata, valore che non corrisponde alla temperatura reale dell'aria ma al disagio bioclimatico determinato dalla combinazione tra temperatura e umidità relativa. Una situazione che ormai da settimane condiziona la vita quotidiana, dalle attività all'aperto al riposo notturno, con particolare attenzione rivolta alle persone più fragili.

A rendere particolarmente pesante la situazione è proprio la componente dell'umidità. Le rilevazioni della rete dell'Osservatorio meteoidrologico della Regione Liguria (Omirl) mostrano valori molto elevati, soprattutto nelle località costiere e nelle vallate più esposte all'afa. A metà giornata è stato raggiunto un picco dell'87% a Imperia, mentre il dato si è attestato al 77% a Savona, al 66% a Genova, presso il centro funzionale di Arpal, e al 38% alla Spezia. Anche nel Ponente, dunque, il problema non è rappresentato soltanto dai termometri: quando il tasso di umidità resta alto, il corpo fatica maggiormente a disperdere il calore e la sensazione di caldo può diventare decisamente più intensa rispetto a quella indicata dalla sola temperatura.

I dati registrati nelle ultime ore restituiscono un quadro molto diverso tra costa ed entroterra, ma accomunato da condizioni di forte disagio durante le ore centrali della giornata. La temperatura massima più elevata è stata raggiunta a Rocchetta Nervina, con 34,7 gradi, seguita da Borgomaro con 34,4 e da Pieve di Teco con 34,2. Airole ha toccato 34,1 gradi, mentre Pigna e Dolceacqua hanno superato i 33. Anche Pornassio, Castel Vittorio, Dolcedo e Ranzo hanno registrato valori superiori ai 31 gradi. Sulla costa i numeri sono leggermente inferiori, ma l'umidità contribuisce a mantenere elevata la percezione del calore, soprattutto nelle ore pomeridiane e durante la notte.

Ed è proprio la difficoltà a trovare sollievo nelle ore notturne uno degli aspetti che stanno caratterizzando questa lunga fase estiva. A Sanremo la minima indicata nelle rilevazioni è stata di 27,1 gradi, mentre Imperia si è fermata a 25,7 e diverse località costiere e del primo entroterra hanno mantenuto valori superiori ai 22-24 gradi. Nell'entroterra, invece, le condizioni cambiano rapidamente con l'altitudine: Pornassio è scesa fino a 13,8 gradi, Triora a 15 e Pieve di Teco a 16,9. Una differenza significativa che però non cancella il problema delle ore diurne, quando anche nelle vallate il termometro torna rapidamente verso valori prossimi o superiori ai 30 gradi.

La Protezione civile continua quindi a raccomandare prudenza, soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie e soggetti particolarmente vulnerabili. L'invito è a evitare di uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri e bere molta acqua, prestando attenzione anche alla corretta conservazione di alimenti e farmaci. In Liguria resta inoltre attivo il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20, per fornire orientamento e informazioni e raccogliere le richieste dei cittadini. L'obiettivo è anche quello di intercettare le situazioni di maggiore fragilità e prevenire le conseguenze più serie legate alla prolungata esposizione al caldo.

Nel frattempo, la provincia continua a vivere una situazione che ormai non può più essere considerata una semplice parentesi di qualche giornata estiva particolarmente calda. Settimane di temperature elevate, notti difficili e umidità persistente stanno mettendo alla prova residenti e visitatori, con il caldo che torna a farsi sentire già dalle prime ore del giorno. Il contrasto tra i 13,8 gradi di minima registrati a Pornassio e i 34,7 della massima di Rocchetta Nervina fotografa bene la complessità del territorio, ma sulla fascia costiera il problema resta soprattutto l'afa. E mentre il calendario corre verso Ferragosto, il sollievo continua a essere rimandato: per ora, il protagonista resta ancora una volta il caldo.

Temperature minime di ieri

Località Minima Pornassio 13,8 °C Triora 15,0 °C Pieve di Teco 16,9 °C Pigna 17,8 °C Montegrosso Pian Latte 18,2 °C Rocchetta Nervina 19,7 °C Pornassio 20,5 °C Ranzo 21,1 °C Pigna 21,1 °C Triora 20,1 °C Borgomaro 20,1 °C Apricale 21,9 °C Dolceacqua 22,4 °C Dolcedo 22,6 °C Pontedassio 22,6 °C Ceriana 22,7 °C Airole 22,7 °C Castel Vittorio 23,4 °C Seborga 23,5 °C Montalto Carpasio 23,7 °C Diano Castello 24,0 °C Ventimiglia 24,4 °C Ventimiglia 24,4 °C Cipressa 24,5 °C Imperia 25,7 °C Ventimiglia 25,7 °C Sanremo 27,1 °C

Temperature massime di ieri

Località Massima Rocchetta Nervina 34,7 °C Borgomaro 34,4 °C Pieve di Teco 34,2 °C Airole 34,1 °C Dolceacqua 33,7 °C Pigna 33,4 °C Pornassio 32,9 °C Castel Vittorio 32,5 °C Dolcedo 32,1 °C Pontedassio 31,9 °C Ventimiglia 31,8 °C Ranzo 31,8 °C Triora 31,7 °C Diano Castello 31,5 °C Ceriana 31,1 °C Seborga 31,0 °C Ventimiglia 30,9 °C Cipressa 30,6 °C Imperia 29,8 °C Ventimiglia 29,5 °C Sanremo 29,5 °C Pornassio 28,8 °C Triora 28,8 °C Pigna 28,3 °C Apricale 26,6 °C Montalto Carpasio 26,0 °C Montegrosso Pian Latte 23,4 °C

Umidità relativa ieri