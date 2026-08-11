Camporosso, abiti usati abbandonati e sparpagliati in via Piave. Gibelli: "Grave degrado e mancanza di rispetto per il bene pubblico"

Abiti usati abbandonati e sparpagliati intorno al contenitore della raccolta degli abiti in via Piave a Camporosso. E' la scena che si è presentata domenica mattina a cittadini e turisti.

"Ci siamo trovati davanti a una quantità considerevole di abiti usati abbandonati intorno al contenitore della raccolta all’imbocco di via Piave. Sacchi e indumenti erano stati rovistati e sparpagliati, creando una situazione di grave degrado e di mancanza di rispetto per il bene pubblico" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "La cooperativa Ancora, che gestisce il servizio di raccolta, è intervenuta tempestivamente per ripristinare il decoro dell’area. A loro va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione".

"È importante ricordare che il contenitore era stato svuotato appena giovedì scorso ed è risultato praticamente vuoto. Il problema è quindi duplice: da una parte chi, invece di conferire correttamente gli abiti all’interno del contenitore, lascia sacchi e sacchetti a terra; dall’altra chi rovista e sparpaglia gli indumenti" - mette in risalto il primo cittadino - "Purtroppo episodi di questo tipo si ripetono e non sono più accettabili. Valuteremo le azioni da intraprendere per contrastare questo fenomeno e tutelare il decoro del nostro territorio. Il rispetto del bene comune è una responsabilità di tutti".