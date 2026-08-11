Sanremo, martedì nero per il traffico: parcheggi esauriti e code ovunque, alla Foce anche un bilico incastrato

È stata una mattinata campale sul fronte del traffico a Sanremo, complice la massiccia presenza di turisti e, come ogni martedì, di numerosi francesi arrivati in città per il tradizionale mercato. Fin dalle prime ore della mattinata la situazione della viabilità è apparsa particolarmente critica, con i principali parcheggi cittadini che hanno fatto registrare il tutto esaurito, sia per quanto riguarda le automobili sia per le moto. Una situazione che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code che hanno interessato gran parte del centro cittadino. Gli automobilisti si sono trovati a fare i conti con tempi di percorrenza decisamente più lunghi del normale, in una giornata caratterizzata da un afflusso particolarmente intenso.

A rendere ancora più complicato il quadro della viabilità ha contribuito, nel corso della mattinata, un bilico rimasto incastrato nella zona della Foce. Il mezzo pesante ha finito per creare ulteriori difficoltà alla circolazione proprio in uno dei punti maggiormente interessati dal traffico in ingresso e in uscita dalla città. L'episodio si è inserito in una situazione già di per sé congestionata, andando ad aggravare i rallentamenti e aumentando i disagi per chi si trovava alla guida. La presenza del mezzo pesante ha richiesto particolare attenzione e ha contribuito a rendere ancora più difficoltoso il transito nella zona, già messa a dura prova dall'elevato numero di veicoli presenti sulle strade.

Traffico intensissimo anche in ingresso, in particolare nella zona di corso Marconi, dove si sono formati rallentamenti importanti. Ma le difficoltà non hanno riguardato soltanto le principali arterie di accesso alla città: nel corso della mattinata praticamente tutta Sanremo ha dovuto fare i conti con una circolazione particolarmente sostenuta. Dalla zona della Foce fino al centro, passando per le principali vie di collegamento, il traffico è risultato intenso per diverse ore. Una situazione che ha inevitabilmente provocato lamentele da parte degli automobilisti, costretti a trascorrere molto più tempo del previsto in coda. Il quadro odierno restituisce ancora una volta la fotografia delle difficoltà che possono emergere nei giorni di maggiore afflusso turistico.

Il martedì del mercato, dunque, si è trasformato in una sorta di prova generale in vista dei giorni ancora più affollati della settimana di Ferragosto. La città si prepara infatti a entrare nel momento più intenso dell'estate e il calendario non lascia molto spazio per tirare il fiato. Il prossimo appuntamento particolarmente delicato sarà proprio sabato 15 agosto, giornata clou della stagione turistica, quando è attesa una presenza ancora maggiore di visitatori e, di conseguenza, un numero elevatissimo di veicoli sulle strade. Se la situazione odierna ha già messo a dura prova la viabilità cittadina, il timore è che nel fine settimana possano riproporsi criticità analoghe, se non addirittura peggiori.

Il "martedì nero" del traffico rappresenta quindi un campanello d'allarme in vista del Ferragosto. Con parcheggi pieni, strade congestionate e un afflusso destinato a crescere nei prossimi giorni, la gestione della mobilità sarà uno degli aspetti più delicati per Sanremo. La giornata odierna ha mostrato quanto rapidamente la situazione possa diventare complessa quando all'afflusso turistico si sommano appuntamenti tradizionali come il mercato e imprevisti sulla viabilità, come quello verificatosi alla Foce. Ora l'attenzione è già rivolta a sabato, quando la città si troverà ad affrontare il picco della stagione estiva e una nuova, prevedibile, invasione di auto e moto.