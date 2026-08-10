Camporosso, festa della comunità peruviana allo 'Zaccari': blitz delle forze dell'ordine

Blitz delle forze dell'ordine al campo sportivo Zaccari a Camporosso. E' successo ieri in occasione di un evento organizzato dalla comunità peruviana.

Dai controlli effettuati dai carabinieri di Ventimiglia, dal Nas - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, dall'Ats Liguria e dalla polizia locale durante l'evento sembra che siano emerse alcune criticità che riguardano in particolar modo aspetti igienico-sanitari, la sicurezza, l'edilizia e il commercio. Gli esiti del controllo sono ora al vaglio delle autorità competenti.

La manifestazione si è svolta nella struttura sportiva in via Braie, gestita dalla Polisportiva Vallecrosia Academy. "Abbiamo concesso di utilizzare a titolo gratuito gli spazi della struttura, che è in ordine e a norma, alla comunità peruviana per organizzare una festa privata" - afferma il presidente della Polisportiva Vallecrosia Academy Maurizio Brogna - "Non c'entriamo nulla con la manifestazione. Siamo una società sportiva che non fa iniziative a scopo di lucro".