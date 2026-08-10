Ventimiglia in lutto per la morte di Carlo Canzone, fu bibliotecario all'Aprosiana

Ventimiglia è in lutto per la morte di Carlo Canzone, che fu una figura importante per la città di confine.

Canzone era noto a Ventimiglia per essere stato bibliotecario all'Aprosiana. Dando prova di efficienza, ebbe la capacità di recuperare il "fondo manoscritto e non" del giallista di origini ventimigliesi Alessandro Varaldo e soprattutto l'importante "fondo di documenti antichi e non", denominato "fondo Bono" dallo studioso che lo lasciò postumo. Proprio sotto la gestione di Carlo Canzone, che ne fu anche curatore, prese il via la prima importante serie di pubblicazioni seriali note oggi sotto la denominazione di "Quaderni dell'Aprosiana - Vecchia Serie". Inoltre, si occupò del riordino della biblioteca alluvionata subito dopo le celebrazioni aprosiane del 1981.

Il funerale di Carlo sarà celebrato mercoledì alle 10.30 presso la chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia.



