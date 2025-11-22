Strade più sicure a Ospedaletti: approvati due progetti per oltre 590mila euro, via libera alla richiesta di finanziamento regionale

Il Comune di Ospedaletti ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di diversi tratti stradali del territorio e si prepara a chiedere alla Regione Liguria un finanziamento complessivo di 591.000 euro per realizzare le opere nel corso del 2026. L’iniziativa rientra nel Programma regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità, a cui l’amministrazione ha deciso di partecipare per migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria cittadina.

Il progetto si articola in due lotti distinti. Il primo, dal valore di 269.000 euro, riguarda gli interventi connessi a via Baudi di Vesme, via Costa dei Pini, via Pini Pelotta, salita Martina Noce e via delle Palme. La delibera prevede che il Comune partecipi al finanziamento con una quota pari al 15%, pari a 40.350 euro, mentre la restante parte sarà oggetto della richiesta di contributo alla Regione.

Il secondo lotto, dal valore di 322.000 euro, interessa invece il tratto di via dei Pepi e include analoghi lavori di manutenzione della pavimentazione stradale e ripristino funzionale. Anche in questo caso la quota di compartecipazione comunale sarà del 15%, per un totale di 48.300 euro. L’investimento complessivo a carico dell’ente ammonta quindi a 88.650 euro, mentre il resto del fabbisogno economico sarà richiesto alla Regione Liguria tramite la procedura prevista dal bando 2025.

La giunta ha ritenuto questi interventi prioritari alla luce delle condizioni delle strade interessate, che presentano criticità dovute al tempo, al traffico e agli agenti atmosferici. L’inserimento nel programma regionale consentirebbe al Comune di ottenere risorse indispensabili per avviare lavori mirati, coordinati e distribuiti nei punti più delicati della viabilità urbana.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, Ospedaletti formalizza dunque la propria candidatura al finanziamento regionale, con l’obiettivo di avviare le opere già nel corso del prossimo anno. L’amministrazione attende ora la valutazione della Regione, che dovrà esprimersi sull’ammissibilità e sull’assegnazione dei contributi richiesti.