Ventimiglia cerca investitori per riqualificare l’area sportiva di Peglia con il project financing

L’amministrazione comunale di Ventimiglia compie un nuovo passo verso la riqualificazione dell’area sportiva di Peglia e avvia una procedura esplorativa per raccogliere proposte di project financing da parte di operatori economici interessati. L’obiettivo dell’ente è quello di rilanciare e valorizzare l’intero comparto sportivo, che comprende i campi da tennis, l’ex bocciofila, gli immobili annessi, l’area parcheggio e l’ex campetto da calcio, tutti di proprietà comunale. L’intenzione dell’amministrazione è trasformare la zona in una struttura moderna, conforme alle normative sugli impianti sportivi e capace di ospitare eventi sportivi e momenti di aggregazione per la comunità.

Il modello individuato dall’amministrazione è quello del project financing, previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici. In questo schema l’intero investimento necessario per la riqualificazione dell’area sarà interamente sostenuto dal soggetto privato, senza alcun contributo economico da parte del Comune. Il privato selezionato si farà quindi carico di: finanziamento delle opere di riqualificazione, gestione dei servizi sportivi e delle attività connesse e manutenzione dell’intera struttura. In cambio, l’operatore economico otterrà la gestione funzionale ed economica dell’impianto sportivo e delle aree accessorie per un periodo di tempo sufficiente a recuperare l’investimento effettuato.

L’avviso è rivolto a tutti gli operatori economici interessati, purché in possesso della qualificazione necessaria per: realizzare gli interventi previsti nel progetto e gestire i servizi sportivi e le attività proposte. Le proposte dovranno includere una documentazione completa, composta da: progetto di fattibilità dell’intervento, bozza di convenzione con il Comune, piano economico-finanziario asseverato, descrizione dettagliata delle caratteristiche del servizio e del modello gestionale.

La documentazione dovrà essere presentata entro il 28 maggio 2026. Prima della presentazione della proposta sarà necessario effettuare un sopralluogo obbligatorio presso le strutture e le aree oggetto di riqualificazione, così da consentire ai potenziali proponenti di valutare con precisione lo stato degli impianti. Tutti i dati e i documenti utili sono disponibili sulla piattaforma digitale degli appalti del Comune. L’amministrazione ha chiarito che il bando pubblicato non costituisce una procedura concorsuale né una gara pubblica. Non saranno quindi stilate graduatorie né attribuiti punteggi. L’avviso ha esclusivamente lo scopo di raccogliere proposte progettuali. Successivamente il Comune si riserverà la possibilità di individuare quella ritenuta più rispondente all’interesse pubblico.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, che ha commentato con soddisfazione l’avvio della procedura. «Con profonda soddisfazione compiamo oggi un passo decisivo verso quella che sarà la riqualificazione complessiva dell’intera area sportiva di Peglia. L’avvio della procedura di project financing rappresenta un momento importante per la nostra amministrazione e per tutta la città», ha dichiarato il primo cittadino. Il sindaco ha spiegato che la scelta del project financing è stata ritenuta la soluzione più efficace per attrarre investimenti e progettualità di qualità, senza gravare sulle casse comunali. «Abbiamo scelto questa strada perché ritenuta la più rispondente agli interessi dell’ente e della collettività, consentendoci di attrarre investimenti e progettualità di qualità per la valorizzazione di un’area strategica per Ventimiglia», ha aggiunto. Di Muro ha inoltre ringraziato gli uffici comunali, gli assessori competenti e il consigliere Ventrella per il lavoro svolto nella preparazione dell’avviso pubblico.

La riqualificazione degli impianti sportivi si inserisce in un piano più ampio di rilancio dell’area di Peglia. Tra gli interventi già avviati rientra l’investimento di 530 mila euro per il campo da calcio, già finanziato dall’amministrazione comunale. A questo si aggiunge il progetto infrastrutturale della nuova superstrada di Peglia, destinata a collegare la barriera autostradale direttamente con il centro cittadino. «Proprio la scorsa settimana è stata avviata la conferenza dei servizi decisoria, atto fondamentale e prodromico alla realizzazione di quest’opera», ha spiegato il sindaco. L’auspicio dell’amministrazione è che il percorso avviato porti alla nascita di un polo sportivo moderno, funzionale e attrattivo, capace di richiamare non solo i cittadini ventimigliesi ma anche sportivi e visitatori del territorio.

«Sono certo – conclude il sindaco – che le proposte che perverranno saranno di assoluta qualità e ci consentiranno di restituire ai ventimigliesi, e non solo, un’area sportiva moderna e funzionale, capace di far tornare grande una zona che da sempre è nel cuore della nostra comunità».