Ventimiglia, acquisto di un terreno in via San Secondo: votato all'unanimità

Passa in consiglio comunale a Ventimiglia l'acquisto di un terreno in via San Secondo per l'ampliamento e il riordino di spazi pubblici e viabilità, di proprietà di Arte, ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria.

"L'acquisto dell'area in prossimità di via San Secondo è una scelta che guarda al futuro" - illustra il vicesindaco Marco Agosta - "E' una zona che sta vivendo una trasformazione. La presenza della nuova casa della comunità, palazzo Eiffel e parcheggio comunale. E' evidente che si aprono possibilità importanti di sviluppo urbano. Si tratta di migliorare la viabilità, la sicurezza. Domani può contribuire a decongestionare il traffico e dare respiro a una zona che sarà sempre più. Vogliamo aprire nuovi orizzonti di crescita. La disponibilità dimostrata da Arte Imperia per il lavoro svolto. Si è instaurato un confronto serio e concreto. Come amministrazione stiamo portando avanti ogni scelta. Rappresenta un'opportunità per costruire un futuro migliore".

"Leggendo la proposta di deliberazione si legge quello che chiedono da tempo i residenti" - dice il consigliere comunale Nico Martinetto - "Stiamo consigliando ai cittadini di non fare il centro ma di prendere via San Secondo. Votiamo una cosa che invita di passare da San Secondo. Un terreno che è sotto strada come fa a decongestionare il traffico?".

"C'è un discorso logico, quando si compie un intervento a una zona si dà un valore aggiunto a quella zona" - afferma il consigliere comunale Simone Bertolucci - "Sono contento di questa pratica. Questa è stata una possibilità che si è concretizzata meglio che di sicuro fornirà un servizio migliore. Quella zona lì sappiamo che avrà bisogno di modifiche di traffico. Piano piano verrà migliorata tutta la zona, sicuramente per una maggiore fruizione del Palasalute".

"L'idea di acquisire l'area da Arte nasce da diverse finalità che hanno una visione di medio, lungo termine" - dice il consigliere comunale Gabriele Amarella - "Va a riqualificare San Secondo ma soprattutto risponde a un'emergenza che non vogliamo più ignorare e siamo chiamati a dare risposte concrete. Abbiamo individuato la possibilità di creare un Pad per uomini soli. Un progetto finanziamento dal Ministero dell'Interno. Un punto di accoglienza che offrirà dignità ai migranti e andrà a ridurre situazioni di degrado andando a garantire più sicurezza ai cittadini. L'area rappresenterà una risorsa strategica per la zona, andrà a servire il Palasalute. Ci permette di guardare oltre l'emergenza. Significa inoltre sottrarre spazio al degrado e valorizzare una zona oggi degradata".

"Si chiama via San Secondo che vive una realtà quotidiana che è completamente diversa. Si parla dell'area dietro al comando dei vigili" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro - "Non abbiamo trovato nessun progetto riguardante quella zona. Un'area centrale, al di là di questi nuovi insediamenti, è vicino alla rotonda Largo Torino, ha potenzialità di rigenerazione urbana. E' la prima amministrazione che vuole riqualificare quella zona con l'affidamento di un incarico di progettazione che prevede la riqualificazione dell'intero quartiere. Recuperare l'area ceduta temporaneamente al comune, l'ex fabbrica. La nostra progettazione va a rivedere la qualità e la riqualificazione dell'area. E' giunto il momento di dare riscontro ai cittadini che vivono lì. Andiamo ad acquisire il terreno cn un costo abbastanza congruo. Spendiamo le risorse che abbiamo. Sarà usato come area di cantiere perché andiamo a demolire un muro. Verrà poi rivista la circolazione. La raccolta firme è il peggior sistema. Dobbiamo dare riscontro alle istanze degli altri quartieri e lo faremo".

"Quando il comune ha a disposizione degli spazi in più è una buona notizia" - afferma il consigliere comunale Alessandro Leuzzi - "Siamo favorevoli all'acquisizione se servirà a realizzare il Pad. Sono preoccupato sulla logistica su dove decidere di fare la casa della salute, non l'avrei fatta lì. A inizio mandato abbiamo più volte fatto presente della situazione di San Secondo, in particolare del pericolo per i pedoni. Voteremo favorevole alla pratica ma bastava indicare dall'inizio i motivi. Bene che si potrà raggiungere la stazione a piedi".

"Non ricordo di progetti per cui avete dovuto sudare" - sottolinea il consigliere comunale Gaetano Scullino - "La città ha cambiato aspetto per merito nostro. Ci sono delle scelte da fare. Quando vengono portati avanti progetti iniziati da me sono contento. Se mi avesse fatto finire probabilmente avrei risolto i problemi".