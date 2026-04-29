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Politica | 29 aprile 2026, 20:50

Ventimiglia approva il rendiconto della gestione dell'anno 2025

La pratica passa in consiglio comunale

Ventimiglia approva il rendiconto della gestione dell'anno 2025

Ventimiglia approva il rendiconto della gestione dell'anno 2025. La pratica passa in consiglio comunale nonostante tre voti contrari e tre astenuti.

"E' la fotografia del risultato del nostro impegno per i cittadini di Ventimiglia" - dice l'assessore Milena Raco "Capacità di trasformare le risorse in servizi concreti per i cittadini. Nessun aumento della pressione fiscale. Nel corso del 2025 abbiamo mantenuto invariate le aliquote. Investimenti strategici per una città del futuro. Abbiamo dato priorità a sicurezza e al territorio. Abbiamo voluto garantire servizi di qualità senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo portato avanti infrastrutture cittadine strategiche come la passerella. La trasparenza è un obbligo morale e ogni soldo speso è stato tracciato con rigore. Le mie conclusioni sono un mandato per la crescita. Diamo forza a un progetto politico che vuole una Ventimiglia più sicura, più libera. Un risultato di amministrazione comprensivo pari a oltre 16 milioni. Di questi oltre undici accantonate. 2 milioni e otto vincolati. Oltre 2 milioni di euro per risorse libere. Un equilibrio di bilancio di oltre 7 milioni. Sono stati rispettati tutti i limiti. Tempestività dei pagamenti, il comune ha anticipato i termini. Chiedo di approvare questo documento confermando la fiducia di crescita".

"Sono temi difficili. Se c'è un vero record vi prego di utilizzarlo per gli impegni che ci eravamo presi tutti insieme a dicembre che però a oggi sono ancora in fase di definizione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Visto che a quanto pare il denaro c'è, spero siano utilizzato per questo".

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Elisa Colli

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