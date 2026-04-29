Ventimiglia, lavori di adeguamento sismico alle 'Biancheri': sbarca in consiglio comunale l'interpellanza di Martinetto

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interpellanza sullo stato di avanzamento concreto dei lavori di adeguamento sismico per la scuola Biancheri presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto.

"I lavori di adeguamento sismico sono in fase di conclusione" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Il cantiere è praticamente finito. Stanno facendo le pulizie. Tutto si dovrebbe concludere nei primi quindici giorni di maggio. Comprendo che ci possano essere stati dei disagi. Verso il 15 maggio finiremo tutto. A giugno ci sarà il collaudo e consegneremo il tutto entro le tempistiche. Prima dell'estate credo di riuscire a liberare la scuola dal cantiere. Preferisco una scuola più sicura. La dirigenza scolastica è informata quotidianamente".

"So che sta vigilando sui lavori, la ringrazio" - afferma il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto.