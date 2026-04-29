Ventimiglia conferisce la cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi. E' stata, infatti, votata all'unanimità in consiglio comunale la mozione presentata in serata dai gruppi consiliari di Forza Italia e Frontalieri a Ventimiglia.

"Alcide De Gasperi è stato uno dei padri della Repubblica italiana, protagonista della ricostruzione democratica del Paese nel secondo dopoguerra e figura centrale nella nascita dell'Italia repubblicana ed europea. Inoltre, ha incarnato i valori fondanti della Repubblica: libertà, antifascismo, democrazia parlamentare, rispetto delle istituzioni e senso dello Stato" - viene sottolineato dal consigliere comunale Gabriele Amarella - "Il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi costituirebbe un gesto di alto valore simbolico, capace di unire, nel nome delle istituzioni democratiche, culture politiche che hanno contribuito alla costruzione dell'Italia repubblicana. La figura di De Gasperi rappresenta, anche per le nuove generazioni, un esempio concreto di impegno politico vissuto come servizio, rigore morale, lealtà costituzionale e dedizione al bene comune. De Gasperi non è stato solo uno statista ma il 'costruttore' materiale e morale dell'Italia democratica e questo per la nostra città significa riaffermare i valori della libertà. Insieme a Schuman e Adenauer è stato il padre dell'ideale europeo".

L'intero consiglio comunale si è così nuovamente alzato in piedi durante l'approvazione della mozione.