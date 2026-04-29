ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 29 aprile 2026, 20:05

Ventimiglia conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Mozione approvata all'unanimità in consiglio comunale

Ventimiglia conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Ventimiglia conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, una delle figure più alte e rappresentative della storia repubblicana italiana. E' stata, infatti, approvata all'unanimità la mozione presentata in serata in consiglio comunale.

L’iniziativa, promossa dai consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, si inserisce nel contesto di una campagna nazionale promossa da ANCI, alla quale hanno già aderito numerosi Comuni italiani, con l’obiettivo di rendere omaggio a un Presidente che ha segnato profondamente la coscienza civile del Paese.

L'intero consiglio comunale si è così alzato in piedi durante l'approvazione della mozione.

News collegate:
 Ventimiglia, hotel Sea Gull: il consiglio comunale approva lo svincolo alberghiero - 29-04-26 23:40
 Debiti fuori bilancio, 36 ricorsi per autovelox: scoppia la discussione in consiglio comunale a Ventimiglia - 29-04-26 21:50

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium