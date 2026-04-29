Ventimiglia conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, una delle figure più alte e rappresentative della storia repubblicana italiana. E' stata, infatti, approvata all'unanimità la mozione presentata in serata in consiglio comunale.

L’iniziativa, promossa dai consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, si inserisce nel contesto di una campagna nazionale promossa da ANCI, alla quale hanno già aderito numerosi Comuni italiani, con l’obiettivo di rendere omaggio a un Presidente che ha segnato profondamente la coscienza civile del Paese.

L'intero consiglio comunale si è così alzato in piedi durante l'approvazione della mozione.