Consiglio comunale tra polemiche e delibere: ok a bilancio, calendario eventi e nuove regole sulle nomine

Si è svolta a Palazzo Bellevue la seduta del Consiglio comunale convocata dal Comune di Sanremo, preceduta nel pomeriggio dalla sessione di Question Time dedicata alle interrogazioni dei consiglieri.

Una riunione apertasi però con toni accesi, a partire dalla consigliera Patrizia Badino che ha espresso la propria amarezza nell'essere stata esclusa dalla presentazione della figura del garante dei diritti degli anziani, una pratica presentata da lei stessa, vedendosi in qualche modo privata della paternalità dell'iniziativa. Altro commento piccato arriva dai consiglieri Daniele Ventimiglia e Massimo Rossano, che lamentano la scarsa attività politica a Sanremo: "Sono passati più di due mesi tra un consiglio comunale e un altro (ultima volta il 20 febbraio). Esorto l'intera giunta a portare delle pratiche e convocare delle assisi in più" afferma Ventimiglia, mentre Rossano sceglie l'arma dell'ironia: "Mi sento di dire a questo punto che siamo fortunati, visto che non siamo riusciti a portare tutte le pratiche che si voleva e che quindi alcune di queste dovranno andare a maggio".

Nel corso della riunione dell’assemblea cittadina di Sanremo, iniziata alle 17.30 e proseguita in serata, il Consiglio ha affrontato i principali punti all’ordine del giorno.

Tra le deliberazioni più rilevanti:

l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2025;

il via libera al programma annuale delle manifestazioni 2026;

l’aggiornamento del regolamento relativo agli impianti di diffusione radiotelevisiva e telefonia;

l’adeguamento del Piano urbanistico comunale per l’allineamento alla normativa sulle aree demaniali marittime.

Durante la seduta è stato discusso anche il punto aggiuntivo inserito successivamente alla convocazione iniziale, relativo agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in società, enti, aziende e istituzioni partecipate. L’integrazione era stata resa necessaria da un problema tecnico che aveva impedito l’inserimento della proposta nella prima comunicazione ufficiale.

L'ultimo punto , quello sulla modifica agli indirizzi per le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di Sanremo in società, enti, aziende ed istituzioni, ha visto l'approvazione di un ordine del giorno aggiuntivo proposto dal gruppo di Sanremo al centro, in cui i consiglieri chiedono di introdurre una verifica preventiva dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità e assenza di incompatibilità prima che le nomine diventino efficaci, sul modello della convalida dei consiglieri comunali. Inoltre propongono di estendere il controllo anche alle nomine già effettuate nel mandato, tramite autocertificazione annuale e con possibilità di revoca dell’incarico in caso di mancanza dei requisiti, al fine di garantire trasparenza, onorabilità e competenza.

Durante l'assise è stato approvato anche un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia inerente un potenziamento del sistema di videosorveglianza in alcune vie della città.