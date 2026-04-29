Sanremo, timori per il futuro del 118 imperiese: in Consiglio il caso del trasferimento della centrale

La chiusura della centrale operativa del 118 della provincia di Imperia (ufficializzata proprio in questi minuti) e il suo accorpamento a Genova approdano in Consiglio comunale. Il tema, sollevato da Marco Damiano e Monica Rodà, apre un nuovo fronte di confronto politico sul futuro dell’emergenza sanitaria nel Ponente ligure.

L’assemblea cittadina sarà chiamata a discutere le richieste rivolte alla Regione Liguria, con l’obiettivo di avviare un dialogo con il territorio e ottenere garanzie sui tempi di intervento e sulla qualità del servizio.

Durante il question time, Damiano ha chiesto a sindaco e giunta se fossero a conoscenza della prospettata chiusura e quale posizione avessero espresso: "Si interpellano sindaco e giunta per sapere se sindaco e giunta fossero a conoscenza della chiusura e se avesse espresso parere favorevole o meno alla richiesta. A volte ci sono norme che ci piovono addosso e dobbiamo prenderne atto, ma se qualcosa di negativo per i nostri cittadini arriva, la politica deve comunque cercare di essere forte e dire no nei limiti del possibile. Dobbiamo dimostrare di essere dal lato della cittadinanza"

A replicare è stato il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha ricondotto la riorganizzazione alle normative nazionali e regionali."«La legge del 2017 prevede una riorganizzazione del sistema sanitario caratterizzata da un accentramento – ha spiegato – Le modalità attuative e i tempi di chiusura dei centri locali non sono stati oggetto di interlocuzione".

Il Comune, ha aggiunto, aveva già chiesto la sospensione del trasferimento dopo gli ultimi sviluppi, per chiarire alcune perplessità. L’amministrazione si è impegnata a chiedere aggiornamenti costanti alla Regione e a richiedere eventuali misure compensative in caso di criticità, valutando anche una richiesta congiunta di rivalutazione della decisione insieme agli altri Comuni del territorio. "La tutela della salute resta un elemento fondamentale", ha sottolineato Fellegara.

Il confronto è proseguito con l’intervento di Damiano, che ha incalzato la giunta chiedendo chiarimenti sulla posizione assunta durante una riunione tenutasi a luglio: "Ho sentito il Pd di Imperia e Ventimiglia alzare gli scudi, ma non quello sanremese", ha osservato.