Primo Maggio, Liguria al 90% di occupazione turistica: Lombardi "Punte al 95% e stagione estiva in forte crescita"

La Liguria si conferma una delle mete più richieste per il ponte del Primo Maggio, con numeri già molto alti sul fronte dell’occupazione turistica. Le strutture alberghiere registrano infatti una media vicina al 90%, con punte che arrivano fino al 95%, segnale di una domanda in costante crescita. Un dato significativo, soprattutto considerando la tendenza sempre più diffusa dei visitatori a prenotare all’ultimo momento. Una dinamica che, complice il miglioramento delle condizioni meteo e la sospensione dei principali cantieri autostradali, potrebbe portare a un ulteriore incremento delle presenze nei prossimi giorni.

Soddisfazione da parte della Regione. “I dati confermano ancora una volta la grande attrattività della Liguria, capace di intercettare flussi turistici consistenti già nei mesi primaverili”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. Numeri che, secondo l’assessore, rappresentano anche un segnale importante per l’intera stagione: “Le percentuali di occupazione, alte e in continua crescita, sono il preludio di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente positiva per tutto il territorio regionale”. Lombardi sottolinea inoltre il ruolo delle politiche di promozione turistica e destagionalizzazione: “È la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi anni sta dando segnali concreti ed efficaci”. Un trend confermato anche dai risultati dei mesi cosiddetti “spalla”, con una presenza turistica sempre più distribuita durante l’anno.

L’obiettivo, conclude la Regione, è rafforzare ulteriormente questo percorso per rendere la Liguria una destinazione sempre più competitiva e attrattiva lungo tutto l’anno.