Sanremo, confronto politico sul contributo alla Provincia: posizioni diverse e invito al dialogo istituzionale

Il recente dibattito politico sulle quote 'ante riparto' del Casinò di Sanremo torna ad animare il confronto tra amministratori ed esponenti del territorio, riportando al centro una questione già emersa in passato e oggi nuovamente oggetto di discussione. A esprimere una posizione critica è stata la consigliera Badino (Forza Italia) di Sanremo, intervenuta sul tema con un ordine del giorno.

"Nel dibattito - evidenzia Roberto Danieli del Polo Civico matuziano - non sono mancate repliche da parte di altri esponenti politici del territorio. In particolare, alcune dichiarazioni provenienti da Imperia hanno riacceso il confronto, proponendo paragoni e riflessioni sul ruolo e sui contributi dei Comuni nel sistema provinciale. Considerazioni che risultano poco aderenti alla realtà amministrativa attuale e non pienamente centrate rispetto alla situazione specifica di Sanremo. Da qui anche l’invito a mantenere il confronto su un piano istituzionale, evitando personalizzazioni e polemiche".

Apprezzamento viene invece rivolto sia alla consigliera Badino: "Per la chiarezza della sua posizione', sia al senatore Berrino, la cui risposta viene definita “puntuale ed efficace nel merito della questione". Danieli sottolinea infine come "Eventuali decisioni su temi di questa rilevanza debbano essere affrontate nelle sedi opportune, ribadendo il ruolo centrale del Consiglio comunale di Sanremo, definito sovrano nelle proprie scelte”. In conclusione, l’auspicio è che "Il confronto politico possa proseguire in modo costruttivo, con ogni amministratore concentrato sulle priorità del proprio territorio e con un dialogo orientato alla ricerca di soluzioni condivise".