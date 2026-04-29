'Per Bordighera' incontra le nuove generazioni, Iacobucci: "Realizzeremo un family green park e una città dei bambini" (Foto e video)

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, insieme alla sua lista 'Per Bordighera', incontra le nuove generazioni. In tanti hanno preso parte, ieri sera, all'evento al ristorante Chez Louis, in corso Italia.

Un'occasione per conoscere e confrontarsi con il candidato sindaco e la sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini.

Una serata in cui sono stati approfonditi anche vari punti del programma elettorale di Iacobucci. "E' stato un incontro molto importante" - dice il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci introdotto dall'ex sindaco Giacomo Pallanca - "Vogliamo trovare un punto di dialogo con i giovani. Vogliamo, infatti, sapere come i giovani vedono la Bordighera del futuro, farne tesoro e inserire anche il loro pensiero nel nostro programma. Vogliamo avere una visione giovanile della nostra città e per fare questo abbiamo un giovane candidato consigliere nella nostra lista: Loris D'Agostino. Siamo una squadra nata intorno a dei valori, non abbiamo interessi da difendere. Ci siamo visti qualche mese fa e intorno a delle idee, dei valori e degli affetti abbiamo costruito una squadra. Noi crediamo nella nostra città ma, nonostante la bellissima territorialità, al momento, non è appetibile per chi ci vive e per chi vuole visitarla come turista. Mancano i servizi per i giovani, i bambini, gli anziani e gli animali. Abbiamo immaginato una città che investisse tantissimo nei servizi da dare all'infanzia, alla gioventù e alla terza età. E' indispensabile potenziare l'assistenza agli anziani, il supporto alle famiglie, l'inclusione sociale e i servizi accessibili per disabili. Puntiamo, perciò, a realizzare un family green park in Arziglia, un grande parco pubblico verde con aree per i bambini di ogni età, sport, relax, pic nic attrezzati, aree gioco anche per gli amici a quattro zampe e percorsi naturalistici, una vera e propria isola per le famiglie, e una città dei bambini, un grosso centro ludico in un'area della stazione ferroviaria non utilizzata. I giardini pubblici dovranno avere un'area recintata dedicata al gioco e allo svago dei nostri amici pelosi e dei bambini, anche diversamente abili. Ringrazio tutti per essere stati presenti".

'Per Bordighera' propone progetti pensati per far crescere la qualità della vita dei cittadini e dei turisti. "Come giovane che è nato e vive a Bordighera mi piacerebbe vedere una Bordighera che dia opportunità ai giovani per impedire che vadano via" - afferma Loris D'Agostino - "Vorrei opportunità lavorative, di crescita e la possibilità di sviluppare progetti e iniziative. La nostra lista propone dei progetti per poter sviluppare tutto questo e per dare un futuro migliore a Bordighera".