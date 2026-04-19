Alina Rossi nella lista di Iacobucci: "Credo in una Bordighera più attenta al benessere, alla salute, all’inclusione e alla qualità della vita"

"Sono un'operatrice olistica e vivo a Bordighera, una città a cui sono profondamente legata" - dice Alina Rossi - "Nel mio percorso professionale mi occupo del benessere della persona, con un’attenzione particolare all’equilibrio tra corpo e mente. Questo mi ha insegnato quanto sia importante prendersi cura delle persone nella loro totalità, ascoltando i bisogni e promuovendo una migliore qualità della vita".