ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 17 aprile 2026, 07:05

'Per Bordighera', Roberto De Guglielmi si candida con Iacobucci: "Voglio dare un contributo concreto alla rinascita di Borghetto"

"Il mio impegno sarà ascoltare i cittadini, valorizzare il territorio e lavorare con serietà per migliorare la qualità della vita"

'Per Bordighera', Roberto De Guglielmi si candida con Iacobucci: &quot;Voglio dare un contributo concreto alla rinascita di Borghetto&quot;

"Voglio mettermi in gioco per dare un contributo concreto alla rinascita di Borghetto San Nicolò" - dice Roberto De Guglielmi, che ha scelto di presentarsi alle prossime elezioni amministrative con la lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Sono nato a Ospedaletti nel 1969 e vivo a Bordighera da oltre 30 anni. Da 21 anni ho scelto Borghetto come casa, un luogo che conosco profondamente e a cui sono legato come parte della comunità" - afferma De Guglielmi - "Mi candido come consigliere comunale perché credo che Borghetto meriti di più. Negli anni ne ho visto il grande potenziale ma anche le difficoltà e le occasioni perse. Il mio impegno sarà ascoltare i cittadini, valorizzare il territorio e lavorare con serietà per migliorare la qualità della vita. Borghetto deve tornare a essere un luogo vivo, curato, sicuro e accogliente.

"Non prometto miracoli ma impegno, presenza e dedizione" - sottolinea De Guglielmi - "Credo nel dialogo diretto e nella collaborazione, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità".

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Elisa Colli

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