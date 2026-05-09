'Per Bordighera', la lista del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci presenta il programma elettorale (Foto)

Un'occasione per conoscere le priorità del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci e della sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini.

"Un'occasione per ascoltare, condividere e costruire insieme" - fa sapere la lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "I cittadini avranno così la possibilità di valutare le prospettive future e le iniziative che ci impegneremo a portare a termine per il bene della nostra Bordighera".