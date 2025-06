Promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, l'ADGP partecipa al 'Giro del diabete' (Foto)

Camminando, correndo o andando in bici da solo, in famiglia, con gli amici, con la scuola o con la propria associazione. Dal 7 al 15 giugno si potrà partecipare al 'Giro del diabete'. Ritorna, infatti, anche quest’anno il raduno sportivo e amichevole organizzato dall’associazione Type 1 Running Team affiliata alla Federazione francese di atletica a cui partecipa per il quarto anno l’associazione Diabete Giovanile Ponente Aps.

Un'iniziativa gratuita e aperta a tutti, grandi e piccini. "L’obiettivo primario di questa competizione è quello di raggruppare quante più persone possibile sensibilizzandole sul diabete di tipo 1 e sostenere la ricerca attraverso donazioni volontarie" - fanno sapere gli organizzatori - "Luogo e ora in cui partecipare lo decidete voi in completa autonomia, sceglierete voi il modo, che sia camminando, correndo, andando in bicicletta, vestiti di blu (colore del diabete). Potrete condividere il vostro 'contributo', cioè i km accumulati e calcolati con lo Smartphone o con un’applicazione per Smartphone (come strava, runtastic, runkeeper, wikiloc o altre applicazioni) o un running watch, con la nostra associazione, semplicemente inviando una mail a giroperildiabete@gmx.com. L’ADGP ha deciso di partecipare riprendendo la 'Team Challenge' con un numero di pettorina 5007. Inviateci una vostra, o del gruppo, foto, preferibilmente vestiti di blu, con il pettorale visibile (che avrete quindi avuto cura di stampare prima o anche scritto 'a mano' con il numero di pettorale della nostra associazione)".

"Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 15 giugno" - dicono - "Unitevi al nostro team ADGP, la procedura di registrazione è semplice e gratuita. Per registrarvi, dovrete semplicemente inviarci i vostri dati: nome, cognome e data di nascita tramite l'e -mail giroperildiabete@gmx.com. I dati non verranno utilizzati per altri scopi né trasmessi a terzi".