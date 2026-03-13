Bordighera, tornano i “Giovedi del CDCD”, deglutizione e corretta alimentazione al centro

Terzo appuntamento con i “Giovedi del CDCD”, iniziativa organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1. Il 19 marzo presso la Casa della Comunità di Bordighera si terrà la conferenza dedicata alle “Turbe della deglutizione e la corretta alimentazione”, dalle 16 alle 17.30. I relatori saranno: il dott. Giuseppe Garo foniatra Asl1 e le dottoresse Raffaella Brun e Elena Calzamiglia logopediste di Asl1.

Un ciclo di incontri che rappresenta un'occasione preziosa per chi assiste persone con declino cognitivo, la cui mission è quella di offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

I "Giovedì del Cdcd" si prefiggono di essere un’iniziativa concreta e partecipata, pensata per sostenere chi si prende cura ogni giorno di persone fragili, spesso alle prese con difficoltà complesse e poco conosciute.