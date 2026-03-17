Sanremo, nasce StudioPharma: benessere, eleganza e innovazione per la città tra Pilates e California Barre

A Sanremo prende vita una nuova realtà dedicata al benessere e alla cura del corpo: StudioPharma, un progetto ambizioso e profondamente personale che unisce innovazione, eleganza e qualità dei servizi. Situato in via Escoffier 3, al terzo piano, il centro offre locali ampi e confortevoli, attrezzature all’avanguardia per il Pilates Reformer, una sala dedicata al California Barre Dance e spazi riservati alla cura del corpo e al wellness.

L’iniziativa nasce dal sogno della fondatrice, sostenuta dal marito, che insieme hanno lavorato per trasformare un’idea in un luogo concreto e distintivo: “Ho proprio realizzato che volevo concretizzare un progetto che mi rappresentasse, la mia maniera di essere, di vivere, di pensare”. Non un semplice centro fitness, ma uno spazio pensato come punto di incontro: “Non volevo semplicemente aprire un centro fitness, volevo prima di tutto un luogo moderno, elegante, conviviale”. L’ispirazione arriva da esperienze maturate in altre città, con l’obiettivo di portare anche a Sanremo un’offerta di alto livello: “Mi sono ispirata tanto a quello che si faceva altrove e credo che Sanremo possa avere un luogo così”.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla scelta del team: “Ho scelto queste ragazze perché hanno la mia stessa visione e il mio stesso spirito”, segno di un progetto condiviso e orientato alla crescita. L’inaugurazione sarà celebrata con gli Open Day di sabato e domenica prossimi, un’occasione per visitare gli spazi, conoscere i servizi e incontrare lo staff. L’aspettativa è chiara e rivolta alla comunità: “Mi aspetto che sarete qua, per l’inaugurazione e per continuare questo percorso insieme”.

Con StudioPharma, Sanremo si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per residenti e turisti alla ricerca di benessere, equilibrio e qualità della vita.