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Attualità | 18 maggio 2026, 20:11

Ficus secolare danneggiato, Obiettivo Bordighera: "Pronto un piano per salvaguardalo e valorizzarlo" (Foto e video)

"Intendiamo procedere con la richiesta affinché venga dichiarato monumentale", dicono Mara Lorenzi e Melina Rodà

Ficus secolare danneggiato, Obiettivo Bordighera: &quot;Pronto un piano per salvaguardalo e valorizzarlo&quot; (Foto e video)

Salvaguardare e valorizzare il ficus macrophylla secolare al Capo tra le priorità di Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino.

"E' accaduto più volte" - mette in risalto Melina Rodà, ex assessore di Bordighera e candidata consigliere nella lista Obiettivo Bordighera, in seguito alla caduta di un grosso ramo di ficus macrophylla secolare nei pressi del piazzale Otto Luoghi a Bordighera alta - "E' stato segnalato diverse volte da cittadini, residenti e anche da me che i parcheggi sotto il ficus non sono idonei. Prima che cadesse l'amministrazione ho provveduto a incaricare gli uffici preposti a realizzare un progetto per la salvaguardia della Scibretta allargandone l'aiuola e valorizzandola".

"Lo sto seguendo dal 2022 perché già allora c'erano stati degli eventi traumatici contro questo albero e l'agronomo Ferrari aveva fatto una perizia nella quale veniva indicato che l'albero ha una dose di pericolosità e che era importantissimo intervenire con degli alleggerimenti e con delle trazioni" - sottolinea Mara Lorenzi, candidata consigliere nella lista Obiettivo Bordighera a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino - "Contatteremo l'agronomo Ferrari per rivedere la situazione dell'albero dal punto di vista della sua ubicazione nella stretta aiuola. Il piano è quello di eliminare il muretto dell'aiuola, eliminare dell'asfalto per dare a quest'albero la possibilità di riprendersi pienamente e procedere con la richiesta affinché venga dichiarato monumentale".

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Elisa Colli

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