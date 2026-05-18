Ventimiglia, pubblicato il concorso per 2 Funzionari Esperti Giuridici a tempo indeterminato

È stato pubblicato un concorso pubblico per soli esami finalizzato alla copertura di n. 2 posti di Funzionario Esperto Giuridico, appartenenti all’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.), con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Il bando rappresenta un’importante opportunità per professionisti qualificati interessati a operare nell’ambito della pubblica amministrazione, contribuendo allo sviluppo e al rafforzamento delle attività istituzionali dell’Ente.
Requisito per l’ammissione al concorso: possesso di Laurea in Giurisprudenza conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 oppure corrispondente Laurea specialistica/magistrale;
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 6 giugno 2026 . Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il portale InPA, secondo le modalità indicate nel bando. Tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione, alle prove d’esame e alle ulteriori disposizioni sono consultabili all’interno del bando ufficiale, disponibile sui canali istituzionali dell’Ente.
Link portale InPa: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=7b964e5b5d07488984dc90a72c387ffe
Link Comune di Ventimiglia: https://www.comune.ventimiglia.im.it/it-it/amministrazione/bandi-di-concorso/2026/concorso-pubblico-per-soli-esami-finalizzato-alla-copertura-di-n-2-due-posti-55177-1-f8c8f8fdf39ade35d24843c175580949#stato