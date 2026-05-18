Sanremo, la signora Dina compie 100 anni: l’omaggio del sindaco Mager

In occasione del compimento dei 100 anni, ieri pomeriggio il sindaco Alessandro Mager ha reso omaggio alla signora Borea Brigida Laura, da tutti affettuosamente conosciuta come "Dina".

La signora Dina ha vissuto una giornata ricca di emozioni. I festeggiamenti sono iniziati con la partecipazione alla Santa Messa, celebrata all’aperto nella suggestiva cornice della rettoria di San Giovanni.

Al termine della funzione religiosa, la festa è proseguita nel piazzale della chiesa, dove parenti e amici si sono riuniti per un pranzo conviviale.