Plogging, il Panathlon Sanremo Imperia e il Liceo “C. Colombo” di Taggia insieme per una mattinata di sport e sensibilità ecologica

Venerdì 8 maggio il Panathlon Sanremo Imperia, in collaborazione con il Liceo Sportivo “C. Colombo” di Taggia, ha organizzato una mattinata dedicata al Plogging nell’area delle Caserme Revelli. Un’attività che unisce il benessere fisico alla tutela dell’ambiente: correre raccogliendo i rifiuti abbandonati.

Il termine plogging nasce dall’unione del verbo svedese plocka upp (“raccogliere da terra”) e della parola inglese jogging (“corsa”), e rappresenta una nuova forma di sport sostenibile che contribuisce attivamente alla pulizia degli spazi pubblici.

Gli studenti della prima classe dell’indirizzo scientifico sportivo si sono impegnati con entusiasmo, raccogliendo e differenziando oltre 200 kg di rifiuti tra plastica, vetro, metalli, legno e rifiuti generici. Particolare stupore ha suscitato la quantità di mozziconi di sigaretta trovati ovunque.

Il presidente del Panathlon, Angelo Masin, insieme al consigliere Gianni Manuguerra, ha espresso riconoscenza alla dirigente Dr.ssa Lucia Jacona e ai docenti Raffaella Asdente, Mircea Vitan, Mariella Tecco e Rodolfo (Rudy) Squillace per la preziosa collaborazione e l’entusiasmo dimostrato nel promuovere l’iniziativa.

Quella dell’8 maggio è stata la terza esperienza di Plogging organizzata insieme dal Panathlon e dal Liceo Colombo, a conferma di un impegno condiviso verso uno sport consapevole e rispettoso dell’ambiente.

L’appuntamento con il Plogging tornerà nella primavera del 2027, ma non si ferma qui: il prossimo evento ecologico sarà il 30 maggio, con “Fondali Puliti” in zona Portovecchio, organizzato insieme alla Famija Sanremasca. Un invito aperto a tutti per partecipare e contribuire alla cura delle aree portuali e al rispetto del nostro territorio.