"Insieme per la legalità", associazioni e scuole alla Festa della Famiglia a Ventimiglia (Foto e video)

Attività educative, ludiche, sportive, musicali, artistiche e ricreative rivolte a bambini, ragazzi e nuclei familiari. Grandi e piccini hanno partecipato alla "Festa della Famiglia. Insieme per la legalità" andata in scena questa mattina al Resentello a Ventimiglia.

Un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità. "Abbiamo parlato di rispetto, dei diritti e doveri dei bambini" - fa sapere l'assessore di Ventimiglia Milena Raco - "Voglio, soprattutto, ribadire i diritti della famiglia. Abbiamo voluto prevedere un aiuto concreto per le famiglie, uno sconto che verrà applicato al pagamento della retta dei centri estivi. Dalla prossima settimana parleremo di adulti con un centro che interesserà tutta la città".

Un evento proposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune in collaborazione con l'Ic2 Biancheri, l'I.C.2 Cavour, il centro Promozione Famiglia, la cooperativa animazione Valdocco, Jobel, Spes, Fidas e P.I.P.P.I. Per l'occasione era presente anche il ludobus, un mezzo mobile attrezzato per la realizzazione di attività ludico-motorie con l'accompagnamento di educatori. "Per il primo anno festeggiamo la Festa della Famiglia" - dice l'assessore Milena Raco - "Tante le associazioni che si sono interfacciate oggi al Resentello di Ventimiglia, le scuole sono state partecipative come sempre e le famiglie sono venute a vedere i lavori portati avanti dai loro bambini e docenti sulla legalità".