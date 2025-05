Sanremo: la Rai presenterà la manifestazione di interesse per il Festival, Mager "E' molto positivo per la nostra città"

“E’ sicuramente una cosa molto positiva, per Sanremo, che la Rai abbia deciso di partecipare alla manifestazione di interesse che abbiamo promosso in relazione ai prossimi Festival della Canzone. Ora attendiamo il 19 per capire il da farsi, seppur con un occhio al 22 per la sentenza del Consiglio di Stato”. Sono le parole del Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, all’indomani della decisione di viale Mazzini di partecipare alla gara per l’assegnazione del Festival per i prossimi tre anni, con possibile opzione per altri due. Il primo cittadino, tra una riunione e l’altra di questa mattina, ha così commentato la decisione della Rai che, almeno sulla carta e sentiti i ‘rumors’ nazionali non sembrava così scontata.

Ora cosa accade? Nulla di particolare se non l’attesa per le 12 del prossimo 19 maggio, quando si vedrà se, oltre alla busta della Rai ne arriveranno altre. Come verrà fatta la scelta? Ovviamente si guarderà all’offerta che dovrà essere superiore ai 6,5 milioni di euro che è la base di partenza, ma saranno utilizzati anche criteri per decidere a chi affidare il Festival e la sua organizzazione. Al Sindaco abbiamo anche chiesto se pensa che possano arrivare altre offerte: “Sinceramente non lo so e noi dobbiamo semplicemente affidarci al bando promosso e niente più. Quindi i nostri uffici, una volta ricevute le offerte, dovranno valutarla secondo i criteri della manifestazione di interesse. Vedremo”.

Per Sanremo, comunque vadano le cose, ci sarà un miglioramento per le condizioni messe nero su bianco sul bando. Intanto ci sarà un minimo di 1,5 milioni di euro in più che verranno incassati, oltre all’1% della pubblicità che entrerà alla Rai. Senza disdegnare la possibilità di avere almeno una manifestazione in più, oltre al Tenco, il Corso Fiorito e il Rally.

Tra cinque giorni sicuramente ne sapremo di più con l’arrivo e la successiva apertura delle buste (o di una sola se sarà solo la Rai) e, tre giorni dopo bisognerà analizzare la sentenza del Consiglio di Stato. Insomma, non siamo ancora a febbraio ma il Festival di Sanremo sta già tenendo banco.