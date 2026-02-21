Un punto d’ascolto e di incontro, Bordighera Domani inaugura il point elettorale (Foto e video)

Un punto d'ascolto e di incontro aperto alla cittadinanza. La lista civica Bordighera Domani inaugura il suo point elettorale in via Vittorio Emanuele II nella città delle palme.

Un appuntamento che segna ufficialmente l’avvio del percorso verso le elezioni amministrative 2026, previste il 24 e il 25 maggio. Sostenitori, curiosi e cittadini interessati si sono così recati, nel pomeriggio odierno, nel nuovo point, situato di fronte a Palazzo del Parco, per conoscere il progetto della formazione civica. "Il point nasce con l’obiettivo di diventare un vero e proprio punto d’ascolto permanente, pensato per favorire il confronto diretto tra candidati e cittadini" - fa sapere Bordighera Domani.

Uno spazio di incontro e dialogo politico nel centro cittadino. "L’apertura del point rappresenta anche la naturale prosecuzione del percorso dei 'caffè al mattino', iniziativa che nei mesi scorsi ha consentito ai promotori di raccogliere direttamente dalla voce dei cittadini istanze e problematiche della vita quotidiana" - mette in risalto il comitato elettorale - "Vogliamo che questo point sia la casa di tutti i bordigotti. La nostra città ha bisogno di obiettivi definiti, per essere una città che crescere senza perdere le sue radici. Il nuovo spazio si propone, quindi, come un ponte aperto al dialogo con la comunità, invitata a partecipare per conoscere da vicino volti, idee e proposte con cui Bordighera Domani intende disegnare la città del futuro".

Accanto allo sviluppo economico, la lista civica sottolinea l’importanza della transizione ecologica e della valorizzazione dell’ambiente, promuovendo attività outdoor e una nuova sensibilità collettiva verso il “verde”, inteso non solo come elemento estetico ma come fattore di benessere e salute pubblica. "Alla base del progetto politico di Bordighera Domani vi è una visione ampia e trasversale della città, che punta a unire sviluppo turistico, commercio, cultura, sport e attenzione al sociale, senza trascurare la tutela ambientale. L’obiettivo è riportare Bordighera al centro della scena ligure attraverso il rilancio delle attività economiche e una strategia capace di valorizzare le peculiarità locali" - sottolinea Bordighera Domani - "Particolare attenzione viene riservata al ruolo delle associazioni cittadine e a una programmazione culturale e sportiva mirata, pensata soprattutto per coinvolgere i giovani e attrarre un turismo di livello internazionale".