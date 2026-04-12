Bordighera Domani si presenta: "Siamo uniti e pronti per amministrare la città" (Foto e video)

Bordighera Domani si presenta ufficialmente alla città. In serata presso il ristorante Romolo Amarea sul Lungomare Argentina la lista civica a sostegno della candidata sindaco Marzia Baldassarre ha illustrato ai tanti presenti i candidati consiglieri e condiviso il progetto per la città delle palme.

Una folla di persone era, infatti, presente per conoscere Marzia Baldassarre e la sua squadra, unita dalla volontà di costruire una proposta seria e condivisa, formata da Barbara Bonavia, Walter Scaringella (Waldo), Federico Bertaina, Marco Zagni, Massimiliano Bassi, Fulvio Debenedetti, Giuseppe Trucchi, Gianluca Gazzano, Alessandro Albanese, Sandra Silvestri in Piantoni, Carmelo Pullino, Margherita Mariella, Massimiliano Di Vito e Annastella Merlo. "Fare squadra per davvero, con 'Bordighera Domani' non è uno slogan ma un impegno con persone conosciute e apprezzate" - dice la candidata sindaco Marzia Baldassarre - "La presentazione di oggi lo ha dimostrato con una grande partecipazione: una proposta fondata sull’unità e la coesione. Chiediamo un patto con gli elettori: il voto e la fiducia daranno forza a una squadra di candidati seri, preparati, pronti a lavorare insieme per offrire a Bordighera il cambiamento che tutti desideriamo".

"Chi mi conosce sa che ho dato tanto a Bordighera, sempre" - afferma Fulvio Debenedetti - "Chi amministra Bordighera deve conoscerla, conoscere la sua storia, la cultura e le sue tradizioni. Ho lavorato diversi anni come dipendente e poi come assessore, perciò, ho quasi trent'anni di esperienza soprattutto nel settore della manutenzione, dell'arredo, del decoro urbano e nella creazione e nello sviluppo di eventi e manifestazioni a Bordighera, seguiti passo a passo fino alla fine. Ho scelto Marzia Baldassarre sindaco perché è una persona capace, preparata, concreta, che ascolta sia noi collaboratori sia i cittadini. L'ho scelta perché è una donna. Sento che è arrivato il momento che una figura femminile si riprenda palazzo Garnier. Il nostro motto è 'avanti, con voi'. Noi abbiamo un unico scopo: vincere e far tornare Bordighera agli antichi splendori".

"Mi sono candidata perché credo nel progetto di Bordighera Domani, credo nella capacità di Marzia e nel programma che abbiamo condiviso" - dichiara Annastella Merlo in Iorio - "Il futuro di Bordighera non può più aspettare, dobbiamo rimettere al centro la città, i cittadini e la qualità della vita. Bordighera Domani è fatta di persone che hanno competenze e conoscenze per raggiungere questo obiettivo. In base all'esperienza lavorativa cercherò di introdurre delle agevolazioni fiscali che rendano la nostra città attrattiva per le famiglie, le attività economiche e rilanciare il turismo aiutando così uno sviluppo complessivo di Bordighera. Se voi bordigotti ci darete fiducia noi siamo pronti ad amministrare la città".

"Abito a Borghetto San Nicolò" - interviene Rosario Carmelo Pullino detto Carmelo - "Ho scelto questa lista perché mi piace. Ci sono degli amici, ci sono degli ex colleghi. Ho fatto trent'anni nell'ufficio Manutenzione del Comune".

"Ho scelto di vivere a Bordighera per fare famiglia. Ho due figli e desidero che un giorno possano scegliere di vivere qui, se lo vorranno. Molti miei coetanei, purtroppo, sono dovuti andare via" - dice Federico Bertaina - "Voglio lavorare affinché tutti noi torniamo ad essere orgogliosi di vivere e lavorare a Bordighera con entusiasmo e di dire che siamo di Bordighera".

"Sono stata l'ultima che è atterrata letteralmente in questa lista" - afferma Elisa Vagnetti - "Sono una cittadina che ha vissuto nel mondo, visto che ho lavorato in Francia, a Monaco e a Dubai, e poi è tornata a Bordighera. Sono rientrata perché le radici si sentono a un certo punto della vita e per me Bordighera è casa. Quando sono rientrata ho trovato Bordighera in declino e un grande problema: la gente è stanca e stufa. Vuole un'amministrazione che è veramente a contatto con il pubblico, non possiamo lamentarci su Facebook per capire chi risolverà i nostri problemi. Io voglio rilanciare Bordighera e voglio farlo con una squadra competente che ha chiara la visione. Abbiamo un programma serio e persone serie che possono portare avanti il programma. Abbiamo competenze e noi tutti amiamo Bordighera e vogliamo rivederla splendere. Abbiamo bisogno di cambiare la rotta e noi abbiamo questa possibilità".

"Sono qua per migliorare il verde di Bordighera" - dichiara Walter Scaringella detto Waldo - "Ora è trascurato o in stato di abbandono. Probabilmente non c'è competenza o conoscenza. Penso sia arrivato il momento di intervenire subito. Bordighera deve tornare ai vecchi tempi quando avevamo i nostri giardinieri che si prendevano cura dei nostri giardini".

"Voglio dirvi cosa non farò" - mette in risalto Alessandro Albanese - "Non lascerò mai più che Bordighera sia abbandonata a sé stessa, specialmente nell'amministrazione di tutti i giorni. Non lascerò più che residenti o turisti passino ore per cercare un parcheggio. Non lascerò più che la mia città sia sporca, trasandata e, soprattutto, buia. Non lascerò niente di intentato perché questo gruppo possa vincere perché è diventata la mia famiglia in questi due mesi".

"Bordighera è un museo a cielo aperto" - sottolinea Barbara Bonavia - "Dobbiamo valorizzare quello che già abbiamo sul nostro territorio e cercare di migliorare il resto. Avrò un occhio di riguardo verso le persone più fragili. Abbiamo Marzia, una grande donna, insieme faremo grandi cose sicuramente".

"Ho deciso di candidarmi perché vorrei contribuire a costruire la Bordighera del futuro" - dice Pietro Paolo Guglielmi detto Pierpaolo - "Due sono i temi che mi stanno particolarmente a cuore, molto concreti. Il primo è il prossimo piano regolatore che deve avere uno sviluppo sano ed equilibrato. Da molti anni vivo la realtà del volontariato ospedaliero e nelle case di riposo, quindi, un altro aspetto che mi sta veramente a cuore è quello di migliorare e stare vicino alle persone anziane. Bordighera Domani farà un bel risultato".

"Vedere tanta gente per noi è molto importante" - afferma Marco Zagni - "Il percorso intrapreso lo abbiamo fatto con il cuore perché crediamo veramente in ciò che vi stiamo dicendo. Non siamo qua per prendere in giro. Marzia è una grande persona che è riuscita a creare questo gruppo. Tassello dopo tassello ha creato una squadra veramente bellissima. Da parte mia mi metto a disposizione della mia città".

"Sono stata assessore qualche anno fa" - ricorda Margherita Mariella - "E' stata un'esperienza molto formativa. Da questa esperienza ho tratto la passione, che è il motore di ogni cosa, nella vita come nel lavoro. In questa esperienza metterò passione, responsabilità e umiltà perché amministrare una città non è uno scherzo, è una grossa responsabilità. Amministrare una città vuol dire condividere tutto, giorno per giorno, con i cittadini che devono essere attivi e consapevoli. Vi chiedo di essere le nostre orecchie e i nostri occhi perché noi saremo la vostra voce".

"E' la terza volta che mi metto in gioco" - dice Gianluca Gazzano - "La volta scorsa l'ho voluta fare per fare esperienza e da questa esperienza ho capito che un'amministrazione se non ascolta i cittadini la cosa non va. Ci riprovo, quest'anno, solo perché c'è Marzia. Abbiamo collaborato già diverse volte per parecchie cose che abbiamo fatto insieme e so che lei ci mette l'anima. Fino a pochi mesi fa eravamo tutti scontenti a Bordighera dell'amministrazione passata. Tutti hanno chiesto di farla cadere e questa promessa è stata mantenuta da questo gruppo per cercare di costruire qualcosa di migliore. Dal 2018 ho aperto un gruppo Facebook per poter segnalare le necessità dei cittadini perché nessuno ascoltava. Ho conosciuto parecchia gente. Abbiamo un ufficio manutenzioni che è davvero valido però c'è bisogno che tutti i cittadini possano portare le loro segnalazioni. So che la gente è scontenta ma chiedo alla popolazione di andare a votare, votate per chi volete ma andate a votare".

"Non sono chi dice di amare Bordighera dimenticandosi che tanti anni fa ha amato tanto Seborga a tal punto da candidarsi, perdendo, ma non sono neanche chi lavora qua vicino che si è candidato e ha obiettivi un po' incerti" - interviene Massimiliano Di Vito - "Sono un cittadino che ha avuto il piacere di essere un amministratore nella passata amministrazione con un po' di difficoltà. Tengo al bene di Bordighera. Molte volte non ho votato alcune pratiche, alcune volte mi sono anche alzato dall'aula perché il bene di Bordighera va anteposto a qualsiasi schieramento politico o maggioranza. Bordighera va per prima. Questa è sicuramente la migliore squadra possibile".

"Io vorrei interessarmi di sanità e di sociale partendo dal presupposto che ormai il sociale e il sanitario vanno di pari passo, non esiste l'uno senza l'altro. Si intersecano per diversi motivi" - sottolinea Giuseppe Trucchi - "Sul rischio che a Bordighera vengano eliminati dei servizi sanitari territoriali, ho ricevuto oggi dalla direzione aziendale della nostra Asl rassicurazioni. Mi hanno garantito che non verrà svuotata Bordighera, verranno mantenuti i servizi. Il nostro ospedale, però, sta passando momenti difficili e andranno affrontati perché c'è il grosso problema del finanziamento economico che è insufficiente. Il 118 verrà unificato a Genova nei prossimi mesi e questo comporterà conseguenze molto rischiose per il nostro territorio, quindi, ci vuole qualcuno che abbia conoscenza approfondita e concreta, non teorica. Io l'ho acquisita lavorando 35-40 anni sul campo e avendo molti amici dentro il servizio sanitario anche a livello direzionale. Credo di avere i titoli per difendere i cittadini di Bordighera e mi vorrei impegnare su questo".

"Sono molto emozionata ma molto felice di essere qui con voi e questa bellissima squadra" - afferma Sandra Silvestri in Piantoni - "Sono felice di poter portare le mie esperienze di vita: esperienza di moglie, di mamma e di figlia. Figlia, soprattutto, perché insieme a mia sorella sono tantissimi anni che ormai ci stiamo dedicando a loro a tempo pieno e non sono più autosufficienti. E' proprio per questo che ho sentito la carica e la voglia di mettermi in gioco e di candidarmi perché ci terrei tantissimo a potermi occupare di politiche sociali, dei bambini, dei giovani, degli anziani, delle persone con disabilità e dei nostri amici a quattro zampe perché ritengo che tutti meritino più ascolto e più attenzione".

"Questa Bordighera non possiamo amarla perché è trascurata e abbandonata a sé stessa" - mette in risalto Massimiliano Bassi - "Tutte le mattine siamo andati nei vari bar a prendere un caffé e chiacchierare con voi e l'argomento principale è stato il nuovo piano urbanistico comunale, il famoso Puc, e sarà questa la regola che stabilirà quello che sarà il futuro di Bordighera, per noi e le generazioni che verranno. Voi ci avete dato tanti consigli e suggerimenti e qualcuno lo abbiamo già scritto nel programma elettorale come l'ecosostenibilità della città, che la città sia inclusiva e capace di rinnovare senza perdere la propria identità. Noi vi ascoltiamo e vogliamo andare avanti con voi. Quando saremo eletti a governare questa città, il giorno dopo Marzia Baldassarre dovrà stendere le linee programmatiche del mandato che verranno fatte sulla base del programma elettorale. Nei vari punti potrete trovare tutto quello che ci avete suggerito. Abbiamo costruito questa bellissima squadra, vogliamo andare avanti e noi siamo pronti ad amministrare la città: la vostra Bordighera".

Un pensiero è stato rivolto anche a Maurizio Lega, agronomo e titolare di “Progetto Verde”, storica attività di giardinaggio, progettazione e manutenzione del verde, scomparso questa mattina presso l'ospedale di Sanremo. "Bordighera, soprattutto la comunità della città alta, ha perso un carissimo amico" - dice Massimiliano Bassi - "La festa ci deve essere ma noi volevamo ricordare Maurizio Lega che questa mattina ci ha lasciati".