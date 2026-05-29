Assessore Scajola presente al Concerto dell'Istituto Comprensivo "Nazario Sauro" si Imperia al Teatro Cavour: "Facciamo volare i sogni, la scuola è il primo luogo di crescita"

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato al concerto dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” di Imperia, ospitato al Teatro Cavour, intitolato “Facciamo volare i sogni”, un evento che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto in un percorso musicale e di crescita condivisa.

Presente anche l’assessore comunale Laura Gandolfo.

Nel corso della manifestazione, l’assessore Scajola, nel suo ruolo di “Assessore alla Gentilezza”, ha letto una poesia, partecipando a un momento simbolico dedicato ai valori della scuola, della comunità e dell’educazione.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione tra studenti, famiglie e istituzioni, valorizzando il ruolo della scuola come luogo centrale di formazione e crescita personale.

L’assessore ha inoltre ringraziato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro”, la dottoressa Maria Rosa Villa, per l’impegno costante nella promozione di attività educative e culturali sul territorio.