Iacobucci e Sattanino “Il sindaco offende le minoranze e utilizza dipendenti e sala comunale per comunicazioni della sua lista”

“Il Sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre ha convocato tutti i dipendenti comunali per illustrare non soltanto le proprie linee programmatiche istituzionali, ma dando voce a persone non rappresentanti l’amministrazione, come i candidati non eletti della sua lista”. Queste le dure parole di Massimiliano Iacobucci e Davide Sattanino contro la decisione del neo sindaco di parlare ai dipendenti.

“Una scelta che appare politicamente e istituzionalmente grave – proseguono - contravvenendo sicuramente al regolamento del consiglio all’art 7 comma 1 ,soprattutto perché il Sindaco ha evitato accuratamente di coinvolgere le opposizioni, che rappresentano anch’esse cittadini di Bordighera al pari della maggioranza. I consiglieri comunali, infatti, una volta eletti rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato e meritano pari rispetto istituzionale. Quanto accaduto sembra configurare uno strappo istituzionale significativo, che conferma la volontà del primo cittadino di agire non nel pieno rispetto delle istituzioni comunali, ma con quella stessa presunzione politica che ha caratterizzato il suo percorso fino ad oggi”.

“Per questo motivo – terminano Iacobucci e Sattanino - presenteremo un’interrogazione consiliare per chiedere agli uffici competenti di chiarire la legittimità e l’opportunità dell’utilizzo di dipendenti e spazi comunali per iniziative che sembrano avere una chiara connotazione politica e di lista, anziché strettamente istituzionale”.