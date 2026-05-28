Fratelli d'Italia, confronto a Roma tra Gianni Berrino, Arianna Meloni e Donzelli: focus su Liguria e futuro del Partito

Importante incontro istituzionale e politico oggi nella sede nazionale di Fratelli d’Italia, in Via della Scrofa a Roma, dove il senatore sanremese Gianni Berrino ha incontrato Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Nel corso del confronto, svoltosi in un clima definito da Berrino come “cordiale e costruttivo”, sono stati affrontati diversi temi legati alla situazione attuale del Partito sui territori e alle prospettive future, con particolare attenzione alla Liguria e alla provincia di Imperia.

“In un’atmosfera cordiale, ci siamo confrontati sulla situazione attuale del Partito sul territorio e sulle prospettive future, con particolare attenzione alla Liguria e alla nostra provincia”, ha dichiarato il senatore. L’incontro è stato anche l’occasione per pianificare le prossime iniziative politiche e organizzative di Fratelli d’Italia sul territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del Partito. “Un momento di dialogo e condivisione importante, in vista delle prossime iniziative e della presenza sempre più forte del Partito in Provincia”, ha aggiunto Berrino.

Nel corso della riunione, Giovanni Donzelli ha inoltre annunciato una sua prossima visita nel territorio imperiese, appuntamento che sarà definito nelle prossime settimane.