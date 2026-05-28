Sanremo: piazza Eroi, Confesercenti alza la voce “Basta attese, servono date certe e nuovi indennizzi”

Il tempo passa, ma il futuro di piazza Eroi resta ancora avvolto nell’incertezza. È questo il duro atto d’accusa lanciato da Confesercenti Sanremo, che torna a puntare il dito contro il lungo cantiere che da anni interessa una delle aree più importanti della città. “Il tempo avanza inesorabile ma il nostro futuro non è assolutamente chiaro. Siamo ancora in alto mare”, dichiara il presidente cittadino di Confesercenti, Domenico Alessi, esprimendo tutta la preoccupazione dei commercianti e degli operatori economici coinvolti.

L’associazione sottolinea come, sin dall’inizio dei lavori, abbia cercato di ottenere garanzie minime per le attività commerciali, per gli operatori del Mercato Annonario e per il mercato ambulante bisettimanale, progressivamente penalizzato dal protrarsi del cantiere. Nel corso degli anni sono state avanzate diverse richieste operative: indennizzi per i mancati guadagni, tempi certi per la conclusione dei lavori e la presentazione definitiva della nuova mappatura dei banchi del mercato con una sistemazione adeguata alle future strutture e ai nuovi arredi urbani della piazza. Ma, secondo Confesercenti, ad oggi nulla sarebbe ancora definito con chiarezza.

Per questo motivo il presidente Alessi, su mandato del direttivo cittadino, ha chiesto all’Amministrazione comunale un incontro urgente per ottenere risposte precise su alcuni punti considerati fondamentali. Tra le richieste avanzate figurano:

la data di apertura parziale della parte superiore del parcheggio, a quota piazza;

la planimetria definitiva con il posizionamento dettagliato dei posteggi del mercato bisettimanale;

nuovi indennizzi economici per le attività danneggiate dal protrarsi dei lavori.

“Questa via Crucis deve avere una fine, dobbiamo capire per quanto tempo ancora dobbiamo subire”, afferma Alessi.

Confesercenti ribadisce inoltre la necessità che il mercato bisettimanale torni integralmente in piazza Eroi, definita “sede storica e rinomata”, chiedendo anche un vero piano di rilancio attraverso una campagna di promozione commerciale in Italia e in Francia.