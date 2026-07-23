Ospedaletti, convocato il Consiglio comunale del 30 luglio: in aula bilancio, TARI, regolamento e un'interpellanza

Il presidente del Consiglio comunale di Ospedaletti ha convocato una seduta ordinaria e pubblica dell'assemblea cittadina per giovedì 30 luglio, alle 19.00, nella sala consiliare di via XX Settembre 34. La convocazione, disposta ai sensi del Testo unico degli enti locali e del Regolamento del Consiglio comunale, prevede un ordine del giorno composto da sette punti, tra adempimenti amministrativi e temi destinati ad animare il confronto politico. Tra gli argomenti più rilevanti figurano la verifica degli equilibri di bilancio, il Piano economico finanziario della TARI e alcune modifiche al regolamento del Consiglio comunale.

Ad aprire la seduta sarà l'esame dell'interpellanza presentata dal gruppo "Ospedaletti Insieme", protocollata il 19 giugno scorso, avente ad oggetto l'"omissione informativa al Consiglio comunale in merito alla sanzionatoria della ditta C.E.M. S.p.A., emersa nel verbale di accordo bonario (Reg. Int. n. 4-34-2026) in relazione alla delibera di Consiglio comunale n. 10/2026". Un tema che potrebbe dare vita al dibattito tra maggioranza e opposizione, chiamate a confrontarsi su una vicenda che riguarda la gestione di un procedimento amministrativo.

Successivamente il Consiglio sarà chiamato ad approvare i verbali delle precedenti sedute, nello specifico quelli dal numero 8 al 10 del 26 marzo, dal numero 11 al 15 del 27 aprile e dal numero 20 al 23 dell'11 giugno. Si tratta di un passaggio formale ma necessario per la regolare attività dell'assemblea, che consentirà di ratificare gli atti già discussi nelle precedenti riunioni consiliari.

Tra i punti di maggiore rilievo figura poi la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, accompagnata dalla manovra di assestamento generale del Bilancio di previsione 2026-2028, prevista dall'articolo 193 del Decreto legislativo 267/2000. L'adempimento rappresenta uno dei momenti più importanti dell'anno finanziario per gli enti locali, poiché consente di verificare la tenuta dei conti pubblici e, se necessario, apportare le variazioni indispensabili per garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari.

Il Consiglio dovrà inoltre esaminare e approvare il Piano economico finanziario (PEF) della TARI 2026, documento fondamentale per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e per la definizione delle tariffe applicate a cittadini e imprese. A chiudere l'ordine del giorno sarà l'esame delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, un aggiornamento delle norme interne che disciplinano il funzionamento dell'attività istituzionale dell'assemblea cittadina