Mattia Sasso eletto segretario cittadino della Lega di Imperia, gli auguri di Armando Biasi

Mattia Sasso è il nuovo segretario cittadino della Lega di Imperia. L'elezione è avvenuta nel corso del congresso cittadino che si è svolto nella serata di ieri.

A darne notizia è stato il consigliere regionale e commissario provinciale della Lega di Imperia, Armando Biasi, che ha espresso i propri auguri di buon lavoro al neo segretario e al nuovo direttivo:

"Ieri sera abbiamo vissuto un importante momento di confronto e partecipazione con il congresso cittadino e, come commissario provinciale e consigliere regionale, desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a Mattia e al nuovo direttivo. Inoltre, faccio i complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del congresso", ha dichiarato Biasi.

Il consigliere regionale ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare all'assessore regionale Alessandro Piana per la presenza e il contributo fornito nel corso dell'incontro.

Nel suo intervento, Biasi ha sottolineato il radicamento della Lega sul territorio, evidenziando il ruolo di amministratori, iscritti e militanti che, ogni giorno, mettono a disposizione competenza, professionalità e passione. Ha quindi ribadito l'impegno del movimento su temi quali sicurezza, sviluppo economico, ambiente e attenzione ai bisogni dei cittadini, indicando questi ambiti come priorità dell'azione politica sul territorio.

"Crediamo che sia proprio dal territorio che si costruisce il futuro. Andiamo avanti insieme per la Lega e, soprattutto, per il nostro territorio", ha concluso Biasi.