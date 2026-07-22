Scuola dell'infanzia di Poggio, scongiurata la chiusura di una sezione: la soddisfazione di Fratelli d'Italia

La scuola dell'infanzia di Poggio manterrà attive entrambe le sezioni anche nel prossimo anno scolastico. Una notizia accolta con grande soddisfazione dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Sanremo, guidato da Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che rivendica il lavoro svolto nelle scorse settimane per evitare il ridimensionamento del plesso. Secondo gli esponenti del partito, la conferma delle due sezioni rappresenta un risultato importante per le famiglie della frazione, che avrebbero dovuto fare i conti con un servizio ridotto e con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione scolastica e sulla qualità dell'offerta educativa.

La vicenda era stata portata all'attenzione dell'Amministrazione comunale nello scorso mese di giugno attraverso un'interpellanza urgente presentata dai consiglieri Consiglio e Balestra. Nel documento veniva evidenziato come il calo delle iscrizioni fosse ritenuto soltanto temporaneo e venivano sottolineati i possibili disagi che una sola sezione avrebbe comportato, sia dal punto di vista logistico sia sotto il profilo didattico. In particolare, Fratelli d'Italia aveva evidenziato il rischio di compromettere i laboratori dedicati alle diverse fasce d'età, in una scuola definita un piccolo "gioiellino" per la frazione di Poggio.

"Oggi esultiamo per un risultato straordinario", dichiarano i consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra. "La nostra interpellanza della scorsa primavera mirava a muovere l'Amministrazione e a sollevare un problema concreto. Il rischio di creare inaccettabili liste d'attesa e di declassare un presidio educativo d'eccellenza era troppo alto. Oggi quel pericolo è fortunatamente svanito". Il gruppo consiliare sottolinea quindi come la conferma delle due sezioni garantisca continuità pedagogica, qualità dell'apprendimento e maggiore serenità alle famiglie del territorio.

Nel comunicato, Fratelli d'Italia rivolge inoltre un ringraziamento al senatore Gianni Berrino, ritenuto determinante per il buon esito della vicenda. "Vogliamo esprimere il nostro più sincero plauso e ringraziamento al senatore Gianni Berrino per il suo costante e concreto impegno a tutela del nostro territorio. Non appena appresa la gravità della situazione, il senatore Berrino si è immediatamente attivato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Grazie alla sua autorevole interlocuzione e al coinvolgimento diretto del sottosegretario Paola Frassinetti – che ringraziamo per la consueta sensibilità istituzionale –, la voce di Poggio è arrivata dritta al Governo. Questo successo dimostra cosa significhi fare politica per il territorio: non lasciare sole le famiglie e difendere i servizi essenziali delle nostre frazioni", concludono i consiglieri.