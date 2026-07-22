Corso Garibaldi a una corsia, interpellanza di Fratelli d'Italia: "Serve un confronto prima di ogni decisione"

Approda in Consiglio comunale il dibattito sulla possibile riorganizzazione della viabilità di corso Garibaldi dopo la pubblicazione di ieri del nostro giornaale (QUI). I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno infatti presentato un'interpellanza, con la quale chiedono al sindaco e all'assessore competente di fare chiarezza sulle indiscrezioni, emerse nei giorni scorsi sulla stampa locale, relative a un progetto che prevederebbe la riduzione della carreggiata a una sola corsia di marcia in direzione Ponente. Una prospettiva che, secondo gli esponenti del gruppo consiliare, avrebbe già suscitato forte preoccupazione tra commercianti, residenti e associazioni di categoria.

Nel documento i due consiglieri evidenziano come, allo stato attuale, non siano ancora noti i dettagli tecnici dell'eventuale intervento, né le modalità con cui verrebbero riorganizzati parcheggi, aree di sosta e spazi destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci. Proprio questa mancanza di informazioni, sottolineano, alimenterebbe l'incertezza tra gli operatori economici della zona, preoccupati per le possibili conseguenze sulla fruibilità di una delle principali arterie commerciali cittadine e sulla tenuta delle attività presenti lungo il corso. Nell'interpellanza viene inoltre richiamato un precedente storico, risalente a circa vent'anni fa durante l'Amministrazione Borea, quando una sperimentazione analoga con la riduzione a una sola corsia venne abbandonata dopo pochi mesi. Secondo i firmatari, quella scelta aveva infatti evidenziato pesanti criticità sotto il profilo della circolazione e aveva provocato le proteste degli esercenti, portando il Comune a ripristinare la configurazione originaria della strada.

Per queste ragioni Consiglio e Balestra ritengono che qualsiasi decisione destinata a incidere in maniera significativa sulla mobilità cittadina e sull'economia locale debba essere preceduta da un percorso di confronto trasparente e condiviso. Attraverso l'interpellanza chiedono quindi all'Amministrazione di chiarire se il progetto sia effettivamente allo studio, se esistano già atti di indirizzo, relazioni tecniche o studi preliminari predisposti dagli uffici comunali e quali siano le eventuali tempistiche previste, con particolare riferimento ai mesi successivi all'estate.

Tra le richieste avanzate figura infine la convocazione di un tavolo di confronto con associazioni di categoria, commercianti e tutti i portatori di interesse coinvolti, prima dell'adozione di qualsiasi decisione o dell'avvio di eventuali sperimentazioni. L'obiettivo, secondo i consiglieri di Fratelli d'Italia, è quello di valutare in modo condiviso vantaggi e criticità di un possibile nuovo assetto viario, evitando ripercussioni sulla viabilità e sul tessuto commerciale di una delle zone più strategiche della città. L'interpellanza si conclude con la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.