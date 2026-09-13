Berrino (FdI): "Fratoianni e Bonelli parlano di coerenza, ma ignorano le proprie contraddizioni"

"È davvero curioso sentire ogni giorno Fratoianni, Bonelli e gli esponenti di Avs attaccare il Governo Meloni e parlare di lavoratori, disuguaglianze e difesa degli ultimi". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Lavoro a Palazzo Madama. "Poi però - aggiunge - vediamo Fratoianni al mare in uno stabilimento dove una postazione può costare 70 euro, mentre sul caso Salis emerge una sentenza di primo grado del Tribunale del lavoro con un risarcimento superiore ai 300 mila euro a favore di due suoi ex collaboratori. Sia chiaro, nessuno contesta a un parlamentare il diritto di andare al mare e nessuno considera definitiva una sentenza che è stata impugnata. Ma una domanda è legittima: la coerenza che Avs pretende dagli altri vale anche per i propri esponenti? Prima di dare lezioni a Giorgia Meloni e al Governo, Fratoianni, Bonelli e compagni dovrebbero forse guardare un po’ di più alle contraddizioni di casa propria. Gli italiani non chiedono prediche. Chiedono coerenza, serietà e fatti", conclude Berrino.