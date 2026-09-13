Liguria rafforza la rete antiviolenza con nuove Case Rifugio rivolte alle donne vittime di violenza

“L’impegno della Regione Liguria nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne prosegue con un nuovo importante intervento: è stato pubblicato un avviso rivolto agli enti del Terzo Settore per la realizzazione di nuove Case Rifugio sul territorio regionale. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rete di protezione e garantire alle donne vittime di violenza e ai loro figli luoghi sicuri, adeguati e capaci di offrire accoglienza e sostegno nel momento più difficile del loro percorso”. Lo annuncia il Vicepresidente della Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro.

Grazie alle risorse ministeriali destinate alla Liguria nell’ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, la Regione sta portando avanti un programma di interventi finalizzato a potenziare concretamente la rete antiviolenza. Dopo l’avviso, ancora aperto, rivolto alle Amministrazioni Comunali per la realizzazione di nuove Case Rifugio (556.268 euro), si aggiunge ora un ulteriore importante tassello: un nuovo avviso specificamente rivolto agli enti del Terzo Settore per la creazione di nuove Case Rifugio, per un importo complessivo di 614.000 euro.

“Con questo nuovo bando – prosegue Ferro – vogliamo valorizzare ancora una volta il ruolo della rete antiviolenza e garantire alle vittime la possibilità di ricominciare, rafforzando ulteriormente il nostro impegno affinché nessuna donna che decide di uscire dalla violenza sia lasciata sola. Mettere a disposizione nuove risorse significa aumentare le opportunità di presa in carico e offrire risposte sempre più tempestive alle donne che hanno bisogno di allontanarsi da situazioni di pericolo. La Liguria continuerà a lavorare con determinazione per costruire una rete di protezione sempre più forte, presente e vicina alle donne e ai loro figli”.

La realizzazione di nuove Case Rifugio rappresenta infatti un investimento concreto sulla protezione e sull’autonomia delle donne e dei loro figli, contribuendo a colmare le esigenze di accoglienza ancora presenti sul territorio ligure. Si consolida pertanto la rete composta da istituzioni, Comuni, Centri Antiviolenza e associazioni del terzo settore, capace di intervenire in modo coordinato e tempestivo.