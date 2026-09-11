Taggia, il mare irrompe in Consiglio comunale: 11 punti all'ordine del giorno tra balneazione, condotta e demanio

Sarà un Consiglio comunale particolarmente denso quello in programma mercoledì 16 settembre a Taggia. Sono ben undici i punti inseriti all'ordine del giorno di una seduta che riporterà nell'aula consiliare diversi temi che hanno caratterizzato il dibattito politico degli ultimi mesi e, soprattutto, dell'estate appena trascorsa.

A prendersi la scena sarà inevitabilmente il litorale di Arma di Taggia. Qualità delle acque, divieti di balneazione, rottura della condotta, gestione del demanio marittimo e interventi da programmare dopo le criticità della stagione 2026 occuperanno infatti una parte consistente della discussione.

Dopo la presa d'atto dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco, il confronto entrerà subito nel vivo con un'interrogazione urgente di Progetto Comune sulla qualità delle acque marine e sulla tutela del litorale.

È il documento presentato dal gruppo di Fulvia Alberti dopo gli episodi che durante l'estate hanno portato a divieti temporanei di balneazione. Progetto Comune chiede, tra le altre cose, di affrontare il problema attraverso una prospettiva sovracomunale, coinvolgendo i diversi soggetti competenti e i Comuni costieri vicini.

Sempre Progetto Comune porterà in aula una seconda interrogazione, questa volta relativa alla convenzione con A.E.S. – Amaie Energia e Servizi – per la gestione del parcheggio nella zona della Darsena, nell'ex Area 24.

Condotta e mare, Progettiamo il Futuro porta quattro documenti. Ancora più corposo il pacchetto di iniziative presentato dal gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, che porterà all'esame dell'aula quattro diversi temi.

Il primo riguarda direttamente quanto accaduto durante l'estate: un'interrogazione sulla rottura della condotta fognaria/depuratore consortile, sulla gestione dell'emergenza balneazione e sulla tutela del litorale di Arma di Taggia.

Il tema tornerà poco dopo anche attraverso una mozione con la quale il gruppo chiede un piano straordinario di interventi a sostegno del comparto turistico e per la tutela del litorale di Arma, proprio alla luce delle criticità che hanno caratterizzato la stagione balneare 2026.

Non finisce qui. Un'altra mozione propone infatti l'istituzione di una commissione speciale consiliare di indagine e studio dedicata alla gestione del demanio marittimo, alle infrastrutture fognarie e alla qualità delle acque di balneazione.

Tre documenti differenti che promettono quindi di concentrare una parte importante della seduta sullo stesso grande dossier: cosa è accaduto questa estate sul litorale e, soprattutto, quali interventi mettere in campo per evitare che le criticità si ripetano.

Sicurezza, manifestazioni e Apu. Progettiamo il Futuro porterà in aula anche il tema della sicurezza durante gli eventi pubblici e della tutela del territorio, attraverso una specifica interrogazione.

Il gruppo presenterà inoltre una mozione sulle Aree Pedonali Urbane di piazza Farini e via Soleri. La richiesta è quella di impegnare la Giunta comunale a valutare, di concerto con gli uffici interessati e la Polizia locale, eventuali ulteriori modifiche alle Apu.

Si tratta di un altro argomento che toccherà direttamente la gestione e l'organizzazione degli spazi del centro cittadino.

In aula anche l'ordine del giorno di Coldiretti. Tra gli undici punti trova spazio anche un ordine del giorno presentato da Coldiretti, dedicato al sostegno alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari prevista dal Regolamento UE 952/2013.

A chiudere i lavori sarà invece la parte finanziaria, con l'esame della variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, l'ottava, e la relativa applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Si prepara così una seduta con numerosi argomenti e con un peso politico particolare dopo la pausa estiva. Degli undici punti complessivi, una parte consistente nasce proprio dalle vicende che hanno interessato Arma e il suo litorale negli ultimi mesi.

Il Consiglio del 16 settembre diventerà quindi il primo vero momento nel quale le questioni che hanno accompagnato l'estate tabiese passeranno dalle polemiche, dalle interrogazioni e dal confronto pubblico alla discussione complessiva nell'aula consiliare.