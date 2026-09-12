Camporosso, Morabito: "Il Difensore civico richiama il Comune a rispettare i termini per le richieste dei consiglieri"

Il Difensore civico della Regione Liguria è, infatti, intervenuto sulla vicenda delle richieste di accesso agli atti e delle informazioni formulate proprio dal consigliere comunale Maurizio Morabito nell’esercizio del proprio mandato . " La questione era stata portata all’attenzione del Difensore civico dopo una serie di criticità segnalate: mancate risposte, necessità di reiterare più volte le stesse richieste, riscontri parziali, risposte pervenute a notevole distanza di tempo e contestazioni sull’ampiezza o sulla natura delle istanze presentate" - fa sapere Morabito - " Nella propria comunicazione, il Difensore civico richiama espressamente l’articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali, ricordando che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato"

"Alla luce dell’articolo 43 del TUEL e del Regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali del comune di Camporosso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 24 gennaio 2001, il Difensore civico ha, quindi, invitato formalmente l’Amministrazione comunale 'a rispettare i termini previsti per riscontrare le istanze formulate nell’esercizio delle prerogative connesse al mandato elettivo'" - dichiara Maurizio Morabito, capogruppo di Siamo Camporosso – "Per me è un risultato importante perché da tempo sto cercando semplicemente di esercitare fino in fondo il ruolo che i cittadini mi hanno affidato. Un consigliere comunale, soprattutto quando svolge una funzione di controllo, deve poter ottenere documenti, informazioni e risposte senza essere costretto ogni volta a reiterare le richieste o a inseguire gli uffici".

"Il punto non è creare difficoltà all’Amministrazione" – prosegue Morabito – ma garantire il corretto funzionamento delle istituzioni. Il diritto di accesso non è una concessione che può essere riconosciuta o limitata a seconda delle circostanze: è una prerogativa prevista dalla legge e strettamente collegata all’esercizio del mandato elettivo. Il Difensore civico ha ora richiamato con chiarezza il Comune al rispetto dei termini e alla necessità di garantire risposte in tempi celeri e certi. È un passaggio che considero molto importante e che rafforza ulteriormente il lavoro di controllo che stiamo portando avanti".