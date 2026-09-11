Il Presidente Mattarella a Imperia per l'assemblea UPI: il 19 ottobre l'inaugurazione al teatro Cavour

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire ufficialmente a Imperia la 39ª Assemblea nazionale dell'Unione delle Province d'Italia (UPI). L'appuntamento, in programma il 19 e 20 ottobre, rappresenta una prima assoluta per la Liguria, che ospiterà per la prima volta l'assemblea nazionale dell'organizzazione. Il cuore dei lavori sarà il teatro Cavour, dove lunedì 19 ottobre si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del Capo dello Stato e delle massime cariche istituzionali. La conferma arriva dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi e rilancia il peso istituzionale dell'evento per Imperia e per l'intero territorio ligure. Al centro della due giorni ci saranno il ruolo degli enti locali, il futuro dei territori e il percorso delle Province nella Repubblica. L'assemblea sarà inoltre l'occasione per celebrare gli 80 anni delle Province nell'ordinamento repubblicano.

A dare l'annuncio ufficiale è stato Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia e Vicepresidente nazionale UPI, che ha sottolineato sui social il valore dell'appuntamento. "Sarà un appuntamento di grande prestigio e rilevanza nazionale, che offrirà alla nostra città l’opportunità di essere protagonista del confronto sul futuro degli enti locali e dei territori", ha spiegato Scajola. La cerimonia inaugurale è prevista lunedì 19 ottobre dalle 17.00 alle 18.30 e vedrà la partecipazione del Presidente Mattarella insieme alle principali autorità istituzionali. Al termine è prevista una cena sociale offerta dalla Provincia di Imperia. L'arrivo in città di delegati e amministratori da tutta Italia porterà dunque nel capoluogo ponentino i rappresentanti delle Province italiane. Un appuntamento che punta a riportare al centro del dibattito nazionale il ruolo degli enti intermedi e il rapporto tra autonomie territoriali e Stato.

La seconda giornata, martedì 20 ottobre, sarà invece dedicata al confronto sui principali temi che riguardano oggi Province e territori. I lavori prenderanno il via alle 9.30 e proseguiranno fino alle 13.30, con una sessione dedicata a PNRR, nuove politiche di coesione e Legge di Bilancio. Al tavolo sono attesi esponenti del Governo, ministri e rappresentanti delle istituzioni europee, per un confronto sulle risorse e sulle strategie destinate allo sviluppo dei territori. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, spazio invece alla piattaforma programmatica delle Province. Sarà l'occasione per un confronto diretto tra parlamentari, Governo e autonomie territoriali sulle prospettive del settore e sulle riforme necessarie. Una discussione che arriva in una fase nella quale il ruolo e le competenze delle Province restano al centro del dibattito istituzionale nazionale.

La macchina organizzativa è già entrata nel vivo e vede impegnati Comune e Provincia di Imperia, insieme alla struttura di Anci-UPI Liguria. L'obiettivo è predisporre l'accoglienza per i numerosi delegati e amministratori attesi in arrivo da diverse regioni italiane. Per Imperia si tratta di un appuntamento di particolare rilievo, sia per la presenza del Capo dello Stato sia per la possibilità di ospitare un confronto nazionale sul futuro degli enti locali. La scelta della città ligure come sede della 39ª Assemblea UPI porta dunque nel Ponente un appuntamento istituzionale di primo piano. Saranno due giornate caratterizzate da incontri, dibattiti e confronti sui principali dossier che riguardano le autonomie territoriali. Con la cerimonia al teatro Cavour, alla presenza di Mattarella, Imperia si prepara così a diventare per due giorni il punto di riferimento nazionale per il mondo delle Province.