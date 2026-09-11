Foreste, Regione Liguria rinnova per due anni il protocollo con Anfor per la tutela del patrimonio boschivo

Regione Liguria ha approvato il rinnovo per il biennio 2027-2028 del Protocollo d'intesa con la sezione ligure dell'Associazione Nazionale Forestali (Anfor). L'accordo, che dà continuità alla sinergia avviata nel luglio 2024, prevede una compartecipazione regionale alle spese sostenute dall'associazione pari a 5mila euro complessivi (2.500 euro per ciascuna annualità).

L'intesa punta a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo ligure attraverso diverse linee d'azione: educazione e didattica forestale, salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti e da seme, oltre alla divulgazione delle normative di gestione selvicolturale. Anfor garantirà inoltre l'attivazione di sportelli informativi sul territorio per offrire assistenza tecnica e orientamento agli utenti su gestione del bosco, prevenzione degli incendi ed emergenze fitosanitarie.

"Rinnoviamo una collaborazione che in questi primi due anni ha dimostrato concretamente la propria utilità - dichiara assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste, Alessandro Piana - e che ci permette di mettere a disposizione del territorio l'esperienza e le competenze maturate nel settore forestale dagli associati Anfor. I boschi rappresentano una parte fondamentale del patrimonio naturale della Liguria e svolgono funzioni ambientali, economiche e sociali che dobbiamo continuare a tutelare e valorizzare. Il nuovo protocollo rafforza attività molto concrete, dalla tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti all'educazione forestale, dalla divulgazione alla presenza degli sportelli sul territorio. È un patrimonio di conoscenze che vogliamo conservare e mettere al servizio delle comunità e di una gestione sempre più consapevole e sostenibile delle nostre foreste".