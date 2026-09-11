Camporosso, Morabito: "Serve un ascensore in Comune per abbattere le barriere architettoniche"

“Un ascensore nel Palazzo Comunale per abbattere le barriere architettoniche. Serve un impegno comune per reperire i finanziamenti. Confido nell’attenzione della Regione Liguria e dell’assessore Marco Scajola” - propone il capogruppo di “SìAmo Camporosso” Maurizio Morabito rilanciando un progetto già presente nel suo programma elettorale: realizzare un ascensore all’interno della sede municipale per superare definitivamente le barriere architettoniche.

Il tema dell’accessibilità del Palazzo comunale torna al centro del dibattito politico a Camporosso. "L’abbattimento delle barriere architettoniche non è una semplice opera pubblica ma un dovere istituzionale e un principio di civiltà" - dice Morabito - "Rendere pienamente accessibile la casa comunale significa consentire a tutti di raggiungere gli uffici e usufruire dei servizi pubblici senza difficoltà".

Morabito ricorda come la realizzazione dell’ascensore fosse già tra i punti qualificanti del programma elettorale presentato in occasione della sua candidatura a sindaco. "Mi ero assunto l’impegno di realizzarlo nei primi 365 giorni di mandato" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza - "Quella convinzione non è mai cambiata. Ritengo ancora oggi che si tratti di un intervento prioritario per Camporosso, soprattutto per le persone con disabilità, per gli anziani, per chi ha difficoltà motorie e per le famiglie con passeggini".

Il consigliere di minoranza annuncia quindi l’intenzione di lavorare per individuare possibili canali di finanziamento regionali: "Mi sto impegnando affinché la Regione Liguria possa sostenere economicamente questo intervento attraverso eventuali finanziamenti dedicati. Confido nell’attenzione dell’assessore regionale competente Marco Scajola, affinché possa seguire questa necessità del nostro Comune e contribuire, per quanto di competenza, a trasformare un progetto atteso da molti cittadini in una realtà concreta".

Per Morabito, il tema dell’accessibilità dovrebbe superare le divisioni tra maggioranza e opposizione: "L’ascensore del Palazzo Comunale non è un’opera di parte. È un investimento per tutta la comunità. Quando si parla di accessibilità, inclusione e dignità delle persone, maggioranza e minoranza dovrebbero lavorare nella stessa direzione. Mi auguro, quindi, che attraverso una collaborazione concreta tra Comune e Regione Liguria si possano reperire le risorse necessarie e dare finalmente avvio a un intervento capace di rendere il Palazzo Comunale di Camporosso più moderno, più accessibile e realmente aperto a tutti".