Taggia, "convenzione ferma per il parcheggio della Darsena": Progetto Comune porta il caso in Consiglio

La proposta era stata accolta dalla Giunta nell'aprile del 2025, ma a distanza di oltre un anno la convenzione non sarebbe ancora stata sottoscritta. Progetto Comune porta in Consiglio comunale la situazione del parcheggio della Darsena, nell'ex Area 24 di Arma di Taggia, chiedendo all'amministrazione di chiarire cosa abbia rallentato l'accordo con Amaie Energia e Servizi e quali siano ora i tempi per arrivare alla sua definizione.

L'interrogazione, presentata dalla consigliera Fulvia Alberti, sarà discussa nella seduta del 16 settembre e riguarda un'area considerata strategica per Arma, a poca distanza dal mare e dalla pista ciclopedonale, ma che continua a presentarsi come un parcheggio sterrato e con servizi limitati.

Al centro c'è la proposta di convenzione con AES – Amaie Energia e Servizi, accettata dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 69 del 24 aprile 2025.

Il progetto prospettato prevedeva una riorganizzazione significativa dell'area: pulizia e sistemazione del parcheggio, realizzazione di un servizio igienico e delimitazione di 122 stalli destinati alle automobili e 36 agli autocaravan. Nell'accordo era inoltre previsto il riconoscimento al Comune di royalty derivanti dalla gestione.

Secondo quanto sostiene Progetto Comune, tuttavia, trascorso più di un anno dall'approvazione della proposta la convenzione non sarebbe ancora arrivata alla sottoscrizione definitiva.

"Non si comprende per quale motivo, dopo l'approvazione della proposta di convenzione, non si sia ancora arrivati alla sua finalizzazione", sottolinea il gruppo di opposizione.

Il nodo della sosta dei camper. L'interrogazione lega il mancato completamento dell'iter anche alla situazione che si registra attualmente nella zona. Progetto Comune segnala infatti la presenza di camper lungo la riva destra del torrente Argentina, attribuendola anche alla mancanza di un'area adeguatamente organizzata e dotata dei servizi necessari.

Il gruppo riferisce inoltre di episodi documentati di sversamento di liquami nel torrente e delle preoccupazioni manifestate da alcuni residenti per le conseguenze sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e del decoro.

Da qui una serie di domande rivolte all'amministrazione. Alberti chiede innanzitutto di sapere se esistano impedimenti tecnici o amministrativi che abbiano finora ostacolato la firma della convenzione e quali siano i tempi ipotizzati per arrivare alla sottoscrizione e, successivamente, all'eventuale avvio degli interventi.

Nel mirino dell'interrogazione entra anche l'attuale organizzazione del parcheggio. Progetto Comune chiede quali iniziative Palazzo civico intenda mettere in campo, in attesa della definizione dell'accordo con AES, per migliorare segnalazione, utilizzo dell'area, condizioni igieniche, sicurezza e decoro.

"Un'area adeguatamente attrezzata per auto e camper potrebbe diventare una risorsa per il territorio – conclude Progetto Comune –. Dopo oltre un anno dall'approvazione della proposta, però, è necessario capire cosa abbia bloccato l'iter e soprattutto quali siano i tempi per arrivare finalmente a una soluzione".

Il gruppo sottolinea infine anche l'aspetto economico dell'operazione: le royalty previste dalla futura gestione, pur non rappresentando secondo l'opposizione cifre particolarmente elevate, potrebbero garantire nuove entrate alle casse comunali da destinare a piccoli interventi sul territorio.

Le risposte sul futuro del parcheggio della Darsena sono quindi attese per mercoledì, quando la questione approderà nell'aula del Consiglio comunale.