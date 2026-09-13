Scajola premia le ‘Regate delle Isole’ all’Expo Salso: Imperia sempre più capitale della vela

L’assessore al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola ha partecipato ieri, nell' Area Expo Salso di Imperia, alla cerimonia di premiazione delle ‘Regate delle Isole’, competizione velica organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club, che da oggi diventa Yacht Club Riviera dei Fiori, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Imperia e della Marina Militare. L’evento è inserito nel calendario AIVE – UVAI – FIV.

Oltre 40 le imbarcazioni iscritte a questa edizione, tra cui diverse storiche che avevano già preso parte all’edizione 2026 delle Vele d’Epoca.



“Complimenti all’amico presidente Alessio Marzano e a tutti gli organizzatori per questa bellissima manifestazione che unisce sport e tradizione – sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola -. La Liguria, e in particolare Imperia, si confermano sempre più casa della vela con eventi di assoluta qualità. Regione Liguria è al fianco di questo tipo di appuntamenti che, complice anche l’adesione riscontrata, contribuiscono a mettere in mostra e a valorizzare le nostre bellezze partendo, ovviamente, dal mare. Fa poi sempre piacere tornare, in occasioni come questa e non solo, all’Expo Salso un’area che il Comune di Imperia, anche grazie a un contributo importante della Regione Liguria, ha totalmente riqualificato”.